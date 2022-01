L’Italia prima di tutto ma con cautela: il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha aperto alla possibilità di sospendere il campionato per permettere alla nostra Nazionale di preparare al meglio il terribile doppio spareggio per andare ai Mondiali di Qatar 2022. La tragica partita con la Svezia del 2017 che ci escluse da Russia 2018 ma anche il pressappochismo con cui si affrontò lo spareggio sono un ricordo ancora vivo. Fu tragico, per una Nazione abituata a vivere la massima competizione calcistica da protagonista, veder gli altri giocare e Gravina è disposto a tutto per scongiurare che la storia si ripeta:

“È una nostra esigenza, la mia risposta per lo stop del campionato è sì, ma questo sì deve essere calato nella realtà, ben consci che un calendario così intasato impedisce altre valutazioni. Ci sono anche partite da recuperare. Mi auguro che fino a quella data si possano trovare soluzioni alternative e che si possa mettere la Nazionale nelle condizioni di poter testare la squadra per qualche giorno in più”.

L’apertura è con riserva perché il Covid ha falcidiato il calendario e la compressione di recuperi e partite è senza precedenti. Nonostante questo si farà il possibile per portare l’Italia a giocare contro Macedonia del Nord e, verosimilmente, Portogallo nelle migliori condizioni possibili.

Immancabile poi il commento sul rumoroso (anche troppo) ritorno di Balotelli in Nazionale. Gravina conosce bene SuperMario:

“Ho trovato Mario bene, molto bene. È sempre un ragazzo straordinario, lo conosco benissimo, fin dai tempi dell’Under 21, quando fece un grandissimo gol a Castel di Sangro. Non spetta a me giudicare le decisioni tecniche, ma ho grande fiducia in Mancini e so che quando porta avanti un progetto è perché questo progetto ha una sua validità. La scelta Balotelli è stata una scelta convinta”.

