“In serata Antonio Conte ha rifiutato la proposta di Aurelio De Laurentiis: il progetto del patron del Napoli non lo ha convinto!” Paolo Bargiggia sotterra Adl

Aurelio De Laurentiis aveva scelto Antonio Conte come nuovo allenatore, ma il tecnico salentino, attraverso i social, ha fatto chiaramente intendere di non volere interrompere il suo anno sabbatico. Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, attraverso i social, ha fatto chiarezza su quanto è accaduto nella giornata di oggi mercoledì undici ottobre. Secondo il cronista il mister salentino, ex di Juventus e Inter, non avrebbe accettato la proposta del Napoli.

“In serata Antonio Conte ha rifiutato la proposta di Aurelio De Laurentiis: il progetto del patron del Napoli non lo ha convinto. Per ora, avanti con Rudi Garcia ma situazione fluida e da monitorare con attenzione”, il messaggio di Paolo Bargiggia su Twitter.

La sensazione è che la posizione di Rudi Garcia resti ancora in forte discussione. La fiducia accordatagli dal presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe essere a breve e, di conseguenza, non si escludono altre sorprese.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati