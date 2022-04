In ricordo del “Coloso” Freddy Rincon

Nella notte sono arrivate le notizie che tutti temevamo: le condizioni di Freddy Rincon si sono ulteriormente aggravate e il colombiano si è spento a 55 anni.

Inevitabile, in un giorno come questo, ricordare la figura de “El Coloso”, che ha rappresentato alla perfezione un calcio lontano, giocoso, festoso, in cui si identificava quella generazione di “Cafeteros”, che si è qualificata consecutivamente ai tre mondiali degli anni ’90, mettendo in mostra personaggi iconici come René Higuita, Tino Asprilla e Carlos Valderrama.

Freddy Eusébio Gustavo Rincón Valencia (questo il suo nome completo), classe 1966, doveva naturalmente il soprannome alla sua stazza, 190 centimetri per più di 80 chili. Un centrocampista possente, ma con un passo felpato, da pantera. Non era certamente ciò che oggi definiremmo una pedina tattica, era un giocatore che non aveva una posizione precisa, ma che si adattava alle situazioni della partita. Di base una mezz’ala offensiva, “box to box”, con grandi abilità di inserimento, con velocità e potenza.

L’avventura a Napoli

Rincon arrivò in un Napoli “di transizione”, che si aggirava nella metà classifica italiana, e che si avviò alla crisi che colmò col retrocessione del ’98. Per la stagione 94-95 fu scelto Vincenzo Guerini, rimpiazzato da Vujadin Boškov dopo sei giornate. Con il tecnico serbo il Napoli raccolse 33 punti nel girone di ritorno, restando in lotta fino all’ultima giornata per l’accesso alla Coppa UEFA. Nonostante un finale con 4 vittorie consecutive, la squadra arrivò al 7º posto in campionato. Lo zoccolo duro italiano della squadra era composto dai vari Cannavaro, Pecchia, Politano, Pari, Bordin e Agostini. Rincon chiuse la stagione con 27 presenze e 7 reti, secondo marcatore della squadra dietro il “Condor” Agostini.

Freddy abitava a Via Nevio, si adattò non senza difficoltà ai ritmi della vita italiana, ma in campo era un trascinatore, che non si tirava indietro a nulla. Siparietto degno di nota ci fu prima della gara di Coppa Uefa contro il Boavista. Mister Guerini, elencò l’11 titolare, con Benny Carbone e Rincon in attacco. Freddy, senza scrupoli, sbuffò davanti a tutti: “Non hai ancora capito che in attacco non devo giocare io? Se vogliamo vincere deve giocare il Condor Agostini. E io dietro di lui”. L’allenatore non la prese bene, la tensione era altissima e i due si trovarono faccia a faccia. Si guardarono storto, ma era arrivata l’ora di scendere in campo e la rabbia di entrambi svanì.

Dopo essersi messo in mostra in azzurro, nel 95-96 passerà al Real Madrid, e continuerà a girare l’Europa fino al 2000, concludendo la sua carriera in Brasile: Cruzeiro e poi Corinthians.

Ebbe una vita turbolenta e contatti con il narcotraffico, ma il suo ricordo resta nella memoria e nei cuori di tutti i tifosi che lo hanno seguito e amato.

