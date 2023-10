Contestazione ai giornalisti napoletani, si attende la decisione della Lega sui gravi fatti di Verona

Hellas Verona-Napoli, è accaduto ancora: giornalisti presenti in tribuna stampa presi di mira da facinorosi con azioni squallide tra offese, lancio di oggetti, sputi e non solo. Ed anche i tifosi partenopei presenti in tribuna sono stati aggrediti da alcuni personaggi che allo stadio non dovrebbero mai accedere. E’ una vergogna inaudita e la FIGC dorme beatamente. Se questo scenario da far west si verifica praticamente sempre, evidentemente c’è chi ha interesse che accada, altrimenti non si spiega.

Come mai il club scaligero non prende le distanze, non chiede scusa e soprattutto non interviene adeguatamente? Come mai non si predispone un servizio di sicurezza necessario per evitare episodi del genere? Il Napoli si faccia sentire per tutelare i giornalisti al seguito della squadra. Aurelio De Laurentiis è da sempre attento a questi aspetti: dovrebbe alzare la voce e chiedere rispetto per i professionisti che raccontano gli azzurri e per i tifosi.

