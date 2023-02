In effetti, è un campionato falsato: dal Napoli dominante!

Tira una brutta aria attorno al primato del Napoli. Vero quello che sostengono esimi competenti e profondi conoscitori della materia: Spalletti ed i suoi ragazzi stanno letteralmente falsando l’annata.

Del resto, siamo abituati a vedere campionati caratterizzati da avversari accondiscendenti. Talvolta addirittura con la tendenza a scansarsi, piuttosto che giocarsela. Con una classe arbitrale suddita psicologicamente, asservita a chi potrebbe rovinargli la carriera.

Trascurando, almeno in questa sede, i bilanci falsati e la contabilità creativa, che consente iscrizioni farlocche. Nonché, strani rapporti simbiotici tra squadre e dirigenti.

In questo scenario, è fantasmagorico poi l’atteggiamento di certa stampa, ideologicamente schierata, per interesse o semplice pregiudizio: fino a quando il “Sistema” avvantaggiava esclusivamente un paio di squadre, era cosa buona e giusta soprassedere nella critica, mantenendo un profilo basso sulla credibilità del campionato.

Ora che le Istituzioni calcistiche, in passato a vario titolo omertosamente complici o soltanto “distratte”, pare si siano passate finalmente una mano sulla coscienza, la Serie A smette d’improvviso di essere competitiva. Se non addirittura contraffatta.

Ed il dominio del Napoli subdolamente derubricato a cosa da poco.

Orbene, la disonestà intellettuale di taluni si misura nella loro stessa incapacità di far da conto. Oggi che la squadra partenopea vola letteralmente in classifica, scavando un divario importante con le storiche “Big” (o presunte tali…) dell’italico pallone, si sostiene la tesi della stagione interamente alterata, prima dall’interruzione per il Mondiale in Qatar. Dopo, a causa della penalizzazione di 15 punti emessa nei confronti della Juventus.

Bene ricordare un’altra cosa ai più distratti. Specialmente i garantisti a oltranza, quelli che si nascondono dietro il principio per cui “le sentenze non vanno commentate, bensì rispettate”: al netto della punizione, la Vecchia Signora stazionava comunque a una distanza siderale dagli azzurri. Margine maturato sul campo, che c’entra poco o nulla con giudici vari e pandette assortite.

Insomma, chiunque non parteggi per la capolista, tifosi o semplici calciofili amanti del Gioco (doverosamente con la maiuscola…) pulito, sembra ossessionato dall’idea di delegittimare la classifica attuale.

Che però parla chiaro…

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Rilegge le pagelle di Spezia-Napoli, con voti e giudizi degli azzurri

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati