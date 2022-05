Improta su Adl-Spalletti: “Indubbiamente si rischia una falsa partenza”

Gianni Improta , il Baronetto di Posillipo ed ex azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte, parlando del “caso” ADL-Spalletti, ed un accenno allo striscione esposto all’ esterno della Curva B del Maradona da parte di alcuni tifosi. Si e’ cosi’ espresso l ‘ex azzurro Improta

“Come proseguire tra De Laurentiis e Spalletti? Indubbiamente ci potrebbe essere una falsa partenza, ma questo non gioverebbe a nessuno. Personalmente non andrei tanto dietro allo striscione contro Spalletti. Di sicuro ha sbagliato qualcosa a partire dalla gara con la Fiorentina, ma sono cose normalissime che accadono nel calcio. Magari è stato uno sfogo da parte di alcuni ragazzi. Il Napoli adesso si trova ad un bivio, personalmente proverei a trattenere i big e poi completerei la rosa. Il Napoli sarebbe competitivo per vincere il terzo scudetto”

