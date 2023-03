Sentite Improta: “Quello di una volta era un tifo univoco…Diego va onorato!”

Gianni Improta, ex azzurro, è intervenuto a Radio Napoli Centrale e ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato da persemprenapoli.it

“Quello di una volta era un tifo univoco, oggi c’è divisione ed è triste. La carica dello stadio determina negli avversari un momento non semplice, a Napoli il 12° uomo ha dato sempre quel contributo in più. Bisogna onorare il nome di Maradona, noi così deludiamo Diego.

Composizione del tifo cambiato? I tempi cambiano per tutto. Purtroppo, dico che il dialogo è sempre stato quella forma democratica per risolvere. Dispiace che chi è preposto a determinate cose, dovrebbe avere come principio istituzionale quello del dialogo. Un giocatore del Napoli che mi somiglia? Zielinski, Hamsik, io variavo molto sugli esterni per fare assist ai miei compagni”.

