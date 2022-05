Improta attacca ADL: “Ci faccia vincere oppure vada via”

Gianni Improta, ex azzurro, soprannominato il baronetto di Posillipo, per la sua educazione e grande signorilita’, nella trasmissione televisiva di Tele A “Tifosi Azzurri“, non e’ riuscito a placare la sua profonda Ira verso il presidente del Napoli, e nel suo intervento ha dichiarato quanto segue:

“Se Mertens non ha ancora firmato che è andato a fare il presidente a casa sua? Queste sono cose proprio dell’altro mondo. Mertens ha dimostrato il suo valore, l’attaccamento alla città e ha dimostrato che quando viene impiegato non so cosa ancora debba dimostrare… se fossi in Mertens, ora come ora, non rimarrei più a Napoli! De Laurentiis ci faccia vincere qualcosa o se ne vada!”

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati