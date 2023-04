Ilic stende la Lazio: il Torino fa un piacere al Napoli

Il Torino sbanca l’Olimpico e indirettamente fa un piacere anche al Napoli. Il gol di Ilic, una sassata mancina dalla distanza sul finale del primo tempo, che rimbalza davanti a Provedel, prendendolo in controtempo, e finisce in rete, regala i tre punti ai granata.

La Lazio, seconda in campionato, avanti di due lunghezze sulla Juventus, era lanciata all’inseguimento della capolista partrenopea: non perdeva in campionato da otto giornate (7 vittorie e un pareggio). Ora, invece, i bianconeri, che domani sera sfidano proprio gli azzurri di Spalletti, proverano il colpo sorpasso.

Insomma, un Toro veramente perfetto firma l’impresa capitale. Ferma la corsa dei biancocelesti, che restano a -14 dal Napoli.

