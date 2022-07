Il West Ham sonda Lozano, ma l’ingaggio è un ostacolo

Il West Ham vuole fare la spesa in Italia. Il mancato arrivo di Gianluca Scamacca ha cambiato un pò le strategie degli Hammers. Che hanno deciso di dare una decisa accelerata nella ricerca di alternative valide all’attaccante del Sassuolo.

In questa storia, dunque, c’è un destino che si capovolge e svolte improvvise. Magari pure inattese, alla luce delle premesse iniziali. Così, il futuro di Hirving Lozano e Armando Broja si intreccia in maniera quasi indissolubile.

Se le richieste per Scamacca – almeno 40 milioni di euro più bonus vari e assortiti legati al suo rendimento – continuano ad essere fuori mercato pure per le opulente squadre della Premier League, allora diventa necessario guardarsi attorno.

Ed il West Ham l’ha fatto, decidendo di volgere lo sguardo sia nella stessa città di Londra, che in casa Napoli.

Procediamo con ordine: il Chelsea ha già l’accordo per cedere a titolo definitivo Broja ai “Martelli”, che verseranno nelle casse dei Blues 35 milioni di euro in cambio del cartellino dell’anglo-albanese. Affare non ancora ufficializzato. Però la fumata bianca è appena dietro l’angolo.

Anche El Chucky potrebbe lasciare il Napoli. La società partenopea non ha mai disdegnato di fare business con i suoi calciatori, specialmente in presenza della giusta offerta. Ovviamente, nel caso del messicano, diventa tutt’altro che semplice aprire un tavolo di trattativa.

Perchè è stato pagato appena tre anni fa al PSV Eindhoven circa 40 milioni di euro. Inoltre, ha un ingaggio capace di appesantire non poco il bilancio del club alla voce “costi per il personale”. Emolumenti da vero Top Player, che fanno letteralmente a cazzotti con il suo rendimento complessivo. Nonchè, con la nuova politica aziendale, funzionale ad una maggiore sostenibilità economica.

I soliti bene informati in tema di calciomercato, tuttavia, considerano l’operazione plausibile, seppur al momento solamente in via di elaborazione tra le parti.

Pare comunque che nel caso in cui il West Ham facesse una proposta intorno ai 20 milioni di euro, nelle segrete stanze dei bottoni a Castel Volturno la prenderebbero seriamente in considerazione.

RESTA AGGIORNATO SUL MERCATO DEL NAPOLI:

Leggi le parole dell’agente di Kim, che conferma l’accordo con il Napoli

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati