Il vil danaro, la Coppa e gli ammutinati: ma al Napoli chi ci pensa?

Ascoltare Aurelio De Laurentiis affermare con la solita tracotanza che Mertens e Koulibaly “Devono scegliere Napoli o la vile moneta...” appare veramente illuminate circa il modus operandi che ha ispirato il presidente del Napoli in tutti questi anni. Specialmente riavvolgendo all’indietro il nastro dei ricordi, balza agli occhi pure dei più sfegatati AurelioCentrici la contraddizione tra un’affermazione di principio così genuina, e la realtà dei fatti.

Insensibile ai richiami del cuore

D’altronde, se nell’arco di una gestione quasi ventennale, per avallare qualsiasi cessione, il patron azzurro non è mai addivenuto a miti pretese con le parti contraenti, pretendendo invece cifre vicine a tre zeri e oltre per sottoscrivere il trasferimento di un suo un giocatore, allora non è affatto campato in aria affermare che la viltà del danaro assume un valore assai labile, strettamente connesso al punto di vista di chi vuole fare l’affare.

Insomma, da straordinario uomo di spettacolo qual’è, De Laurentiis sta consapevolmente interpretando una doppia parte. Un pò Arpagone, protagonista de L’avaro di Molière, commedia tragicomica in cui il personaggio principale si innamora in età avanzata. Ma l’attaccamento al danaro è maggiore rispetto al sentimento che prova per la giovane Marianna, rendendolo sostanzialmente insensibile ai richiami del cuore (e della carne…).

C’è un briciolo pure del Marchese Onofrio del Grillo, nell’atteggiamento del plenipotenziario partenopeo.

Ovviamente la celebre maschera di Alberto Sordi, che irride chiunque gli finisca tra i piedi, godendo dei mille privilegi garantiti da una società iniquità, sintetizzati dall’adagio “Io so’ io… e voi non siete…” non prova affatto avversione per quella moneta ormai non più tanto vile, se vista dalla sua personalissima prospettiva.

Però Ciro il Belga e “Il Muro” Koulibaly potrebbero sentirsi talmente vessati dal datore di lavoro, magari da decidere spontaneamente di andare altrove, levando le castagne dal fuoco a DeLa. Che festeggerebbe, dopo le tradizionali plusvalenze da trading players, i due mancati rinnovi contrattuali altrimenti problematici…

Pretendere scuse è fuori luogo

A proposito di festeggiamenti. Meno male che il calcio giocato, dopo la finale di Champions, è andato in letargo per qualche settimana. Altrimenti De Laurentiiis non l’avrebbe smessa più di twittare complimenti vari e congratulazioni assortite a chiunque avesse vinto un trofeo quest’anno, avendo in passato indossato la maglia azzurra.

All’ombra del Vesuvio si sta dunque diffondendo una strisciante sensazione: se i napoletani vogliono vincere, sono vessati e cafoni. Insomma, va bene per il produttore romano che si riempia la bacheca. A patto tuttavia di farlo lontano da Napoli!

Era scontato, quindi, che dopo la vittoria del Real Madrid, qualche mente eccelsa se ne uscisse fuori con il classico “Adesso chiedete scusa a Carlo Ancelotti...”.

Premesso che il rispetto per l’Uomo (fatta eccezione per chi ebbe l’ardire di etichettarlo come “Bollito“…) e la stima per la storia professionale dell’allenatore non sono mai stati messi in discussione da nessuno, sarebbe lecito domandare poi perchè dovremmo scusarci con Carletto da Reggiolo. Un tecnico fantastico, lo testimoniano prima dei suoi innumerevoli tituli conquistati in Europa e nelle principali quattro Leghe continentali, le parole di chi l’ha avuto come guida. Ma sicuramente non è esente da responsabilità per come s’è chiusa la sua avventura in azzurro.

Soprassedendo (in questa sede…) sulle endemiche manchevolezze strutturali di una società a conduzione familiare, in troppi si dimenticano di sottolineare che Ancelotti accettò supinamente la cessione a gennaio di Hamsik, senza chiederne una degna sostituzione. Soprassedendo sull’atteggiamento accondiscendente teso ad avallare le scelte societarie in tema di rafforzamento della rosa.

Nondimeno, l’esonero di Ancelotti mantiene a tutt’oggi ampie zone oscure sui motivi che ne portarono alla defenestrazione, vera pietra tombale del fallimento di società e squadra.

Napoli nel cuore di Allan

Nell’intervista esclusiva pubblicata sulla edizione odierna de “Il Corriere Dello Sport”, Allan s’è lasciato andare ad una lunga confessione a cuore aperto. Dal dolore per lo scudetto 2017-18 scippato da un Sistema impermeabile ai cambiamenti ed alla meritocrazia guadagnata sul campo (Un dolore che ricompare ogni volta che ci penso…”), al naufragio del trasferimento al Psg (“A gennaio 2019 era fatta. Fu una delusione e va spiegata. Io a Napoli ero felice, però quella era una opportunità grossa. Pareva una operazione utile a chiunque. Ma venne fuori una richiesta ritenuta esagerata”).

Dalle parole del brasiliano traspare un legame genuino con la città e la sua gente. Per questo, a distanza di tre anni e passa, sarebbe giusto fare luce sui lati oscuri che rendono irrespirabile e mefitica la storiaccia dell’ammutinamento.

Una vicenda dai contorni nient’affatto delineati, alimentata continuamente da rumors magari sparsi ad arte, che raccontano a mezza voce di uno spogliatoio malsano, composto in larga parte da ingestibili anarco-insurrezionalisti…

