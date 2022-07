Il Vescovo vuole…ma o’prète e pecunaro!

Il Vescovo, vuol convincere il prete, Koulibaly, ad accettare le avance bianconere, incassare i soldini e liberarsi di un’contratto, a suo dire, troppo esoso.

Ha chiesto “aiuto” a Ramadani, di consigliare il suo assistito, ad accogliere le richieste zebrate, ma Kalidou, persona vera, rispettosa e sincera, se lascia Napoli, lo fa solo per l’astero… nu pecuraru ( Sveglio)

Sembrerà’, tozzo ed elementare, ma descrive l’imbarazzo di una normale situazione contrattuale, dove si deve prendere una decisione, celere e convinta, per il bene di club, squadra, e calciatore.

Invece vige il “padre padrone”, dove tutto si decide a comodità’ del “Vescovo”…la vedo dura, soprattutto quando sento parlare di offerte da parte della società’ al Senegalese, dimenticando forse, che proprio il presidente disse che tutto si sarebbe rivisto al termine del campionato.!

Il mio parere? Semplice, elogio Koulibaly, per la sua serietà’, in un momento particolare della carriera, dove le voci si rincorrono di continuo, ha sempre difeso Napoli, ripagando a fatti concreti, l’affetto e l’amore ricevuto con la verità’. diversamente da chi, ha trasportato fino ad oggi, non solo con lui, qualcosa che avrebbe dovuto fare ieri!

Cosa ci si aspetta? La “grande prosopopea” a Dimaro, le chiacchiere su pseudo offerte mai fatte, torna solo adesso da Los Angeles, e la consapevolezza, visto che il Napoli si autofinanzia, che Kalidou, fa parte di quel” pacchetto”, che si doveva vendere, ma chi decide? Ha preferito restare qui, e le “false promesse”, stanno venendo fuori tutte. Il Calcio e la frutta? Il Napoli e’ all’anno zero? Vale per tutta l’economia, per fortuna però gli uomini restano, e se imparasse da Koulibaly, forse oggi, lo scudetto, non sarebbe solo un film!

