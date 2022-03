Il Verona non intende lasciare campo libero al Napoli

Saranno fischiate le orecchie a Victor Osimhen, che proprio nella giornata di venerdì, intervenendo ai microfoni di RadioKissKiss, aveva espresso tutta la sua volontà di continuare a credere nel traguardo scudetto.

Ieri, invece, l’ha chiamato in causa Igor Tudor, che pur definendolo uno degli attaccanti più forti della serie A, gli preferisce Vlahovic. Così il tecnico gialloblù, alla vigilia della sfida al Bentegodi, parlando proprio di attaccanti, sottolinea come il suo Verona non abbia un vero e proprio bomber. Ma la sua squadra ha avuto 12 marcatori diversi. Un segnale di come il collettivo sia il vero punto di forza degli scaligeri.

Scelte fatte in casa Verona

Problemi di infermeria per i veneti, con Lazovic e Prazselik infortunati. Ancora in dubbio Barak, quindi tredici o quattordici sicuri disponibili, più qualche primavera per la panchina.

Il tecnico dei veronesi considera Spalletti uno dei suoi allenatori preferiti, ma mentre il toscano parla di gara decisiva, per Tudor è una partita importante di fronte a uno stadio gremito, che nulla cambia però rispetto alla loro ottima stagione.

Sarà comunque il miglior Verona possibile con Montipo’ tra i pali, spazio per Casale in difesa, con Ceccherini e Gunter. Anche De Paoli non al meglio per l’out di sinistra, il candidato principale sembra essere Sutalo. Sulla destra il solito Faraoni, con Tameze e Ilic. Veloso non al top, probabilmente in panchina. In attacco, Caprari e Simeone.

Spalletti cambia il Napoli

Per Spalletti, invece, Verona è già fatale ancor prima di cominciare. Nel senso che un’eventuale sconfitta metterebbe la parola fine sulle ambizioni del Napoli. Per il tecnico toscano però la sconfitta contro il Milan non ha minato le certezze in casa azzurra, consapevoli del fatto di avere affrontato un avversario forte che lotterà fino all’ultimo per lo scudetto.

Brutti e sporchi, così dovranno essere i partenopei secondo il loro allenatore, modificando le proprie caratteristiche, ragionando più in verticale per avere la meglio contro i veneti. Situazione di classifica bella e complicata per l’allenatore toscano. Perchè il Napoli si trova in una posizione che può alimentare i rimpianti, ma bisogna starci a proprio agio, secondo il Mister, consapevoli della propria forza.

Complimenti al Verona per il loro campionato e per il modo di giocare, sottolineando come sia ben allenata, Spalletti conferma le insidie di questa sfida, che già nel girone di andata aveva creato diversi problemi.

Un solo dubbio di formazione per l’uomo di Certaldo, che in realtà anticipa dei cambi rispetto al passato, perché in questo momento c’è bisogno di tutti e i giocatori che venivano da infortuni, hanno recuperato completamente la loro condizione. I dubbi sembrano girare a centrocampo che potrebbe passare a quattro, con due uomini davanti alla difesa, in questo caso è certo il rientro di Anguissa dal primo minuto, resta in dubbio Fabian Ruiz e Zielinsky potrebbe accomodarsi in panchina.

In attacco l’unico sicuro di una maglia è il numero 9 nigeriano, soprattutto ora che è stato chiamato in causa, sugli altri non sono da escludersi altre sorprese.

