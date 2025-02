Il VAR di Everton-United sia da monito per la Serie A

In Premier League, certi dettagli arbitrali vengono sviscerati con una trasparenza che da questa parte delle Alpi possiamo solo sognare. Prendiamo il caso di Everton-Manchester United, un match che già di per sé non ha bisogno di particolari incentivi per regalare emozioni. Ma che, nei minuti di recupero, ha vissuto un episodio destinato a far discutere. Sul 2-2, con i Toffees in attacco, Young cade in area dopo un contatto con Maguire e una trattenuta di De Ligt. L’arbitro, Andy Madley, non ci pensa due volte: rigore. Goodison Park esplode. Ma poi accade quello che in Italia sarebbe stato impensabile.

Il VAR richiama Madley al monitor. Già qui si avverte la differenza sostanziale con il protocollo della Serie A, dove un contatto – seppur leggero – viene considerato materia esclusiva dell’arbitro di campo, rendendo il VAR un’entità quasi filosofica, un osservatore silenzioso e impalpabile. Invece, in Premier League, l’arbitro ha la possibilità – e il dovere – di rivedere tutto. E così Madley si avvicina allo schermo, mentre a casa, noi spettatori, assistiamo alle immagini in tempo reale. Non un fermo immagine, non una selezione arbitraria di frame, ma il flusso dell’azione così com’è, senza filtri.

Madley osserva, valuta, cambia idea. Il rigore non c’è. I contatti di Maguire e De Ligt sono troppo leggeri per giustificare il fischio iniziale. Quando un arbitro rivede l’azione e ha la possibilità di decidere con maggiori elementi, la decisione diventa più credibile, più accettata, più vera.

Ora, la domanda sorge spontanea: perché in Italia tutto questo non può accadere? Perché il VAR continua a essere considerato una sorta di oracolo che interviene solo in casi di errore oggettivo (il famoso “chiaro ed evidente errore”), invece di essere un supporto reale per l’arbitro? E soprattutto, perché in Serie A le immagini non vengono mostrate in tempo reale, alimentando sospetti, polemiche e dietrologie?

Forse è arrivato il momento di rivedere il protocollo VAR nel nostro campionato. Non per annullare l’autorità dell’arbitro di campo, ma per offrirgli gli strumenti per essere più preciso, più giusto, più credibile. In Premier League, il VAR è parte del gioco, non un’entità misteriosa. E forse, anche noi dovremmo prendere esempio. Perché nel calcio, come nella vita, la differenza la fanno i dettagli. E a volte, quei dettagli fanno tutta la differenza del mondo.