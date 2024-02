Il “Triangolo” di Mercato che piace tanto ad Adl!

Il Triangolo, ricorderete senz’altro il successo della canzone di Renato Zero, dove i suoi seguaci, denominati sorcini, ancora oggi ne rammento il testo, certamente significativo per come articolato

E rifacendosi proprio al titolo, prendiamolo in prestito per narrarne la possibile similitudine del mercato estivo, che vedrà coinvolte tre squadre, Napoli-Psg-Real Madrid

Ebbene, tiriamo in ballo gli interpreti principali della vicenda, cioè, Victor Osimhen, fresco di rinnovo sontuoso, ma valigie gia pronte!, con il Napoli, Aurelio De Laurentiis, regista e creatore della base, e Kylian Mbappé’ in partenza dal Psg con destinazione, a parametro zero, Real Madrid come comparsa di attore non protagonista

Premettendo che il vero affare lo compirà il Real, Mbappé’ a zero e davvero un Bombone! Restando in casa nostra, Victor Osimhen, annunciato partente dallo stesso patron a giugno, potrebbe vedere non avverarsi il sogno Premier, visto che proprio il Psg avrebbe l’esigenza di sostituire il partente attaccante francese!

Se il club Parigino dovesse decidere di versare la clausola rescissoria fissata intorno ai 130 milioni, il nigeriano si accaserebbe sotto la Torre Eiffel, dove certamente, il suo conto bancario, non sarà paragonabile a quello partenopeo.

Il Triangolo no? …Ma fate i conti senza i Contenti tutti!

Va sicuramente aggiunto alla lista dei sorcini, come New Entri, del cantante romano, infatti Aurelio De Laurentiis e colui che avrà colmato l’eventuale non qualificazione Champions incassando un bel tesoretto, salutando e ringraziando Osimhen ed il defunto Decreto Crescita!

Insomma, chi dice il Triangolo no…non aveva considerato i contenti tutti, Mbappé’ corre al Real, Victor non avrà la Premier, ma un conto d’or…Ed il creatore della “trama dantesca” di fine dicembre, vincerà il suo Oscar personale.

Non solo non avrà rinnovato i contratti al rialzo ai Campioni d’ Italia, scudetto scucito già a giugno scorso, ma guadagnerà l’ennesima plusvalenza oltre a liberarsi di un fardello economico oneroso a tal punto da destabilizzare i restanti in rosa.

Come a dire, sarà pure tozzo ed arrogante, pieno di ego e chiacchierone, ma i conti a suo favore li sa davvero fare! Meditate gente meditate

