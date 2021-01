Il trequartista nel Napoli: un ruolo scomodo e impegnativo

By

Il Napoli attualmente è privo di un centravanti vorace, capace di cannibalizzare ogni spazio possibile in prima linea. Gattuso, dunque, sta cercando di trovare strade alternative per finalizzare la grossa mole di lavoro che la squadra produce.

Per gli azzurri, il tentativo di dominare il gioco attraverso un palleggio di qualità, infatti, non sempre si trasforma in una definizione dell’azione pulita e concreta.

In quest’ottica, va letto il tentativo di Ringhio: responsabilizzare oltremodo il trequartista, attribuendo maggiori oneri a chi lavora da sottopunta.

Modi diversi di giostrare tra le linee

In quella posizione, a inizio stagione, ha giocato Mertens. Con l’infortunio del belga, è toccato a Zieliński muoversi alle spalle di Petagna. Nel frattempo, promosso al rango di titolare, a causa della lungodegenza di Osimhen.

Ovviamente, nel 4-2-3-1, l’interpretazione dei loro movimenti è totalmente differente.

Ciro è bravissimo a svuotare il cono di luce centrale. Defilarsi sui lati, per trovare una “mattonella” dove smarcarsi.

Inoltre, aggiunge dosi massicce di creatività. Negli ultimi trenta metri è enciclopedico nelle leggere la postura dei difensori e far partire poi l’imbucata.

Il polacco, invece, è un offensive player dallo spiccato dinamismo, con un raggio d’azione assai più ampio. Abile nello spostarsi, con e senza palla, tanto in ampiezza, quanto tra le linee.

Chiaramente, diventa veramente devastante, ogni qual volta può partire da lontano, puntando la profondità, con quella facilità nella corsa che caratterizza la sua classica andatura a strappo, con la sfera tra i piedi.

Creare dal nulla o aggredire lo spazio

Sostanzialmente, dove prima non c’era alcunché, Mertens riesce a creare lo spazio, dilatando la distanza fra difesa e centrocampo avversari. Contestualmente, lavora in funzione dei suoi compagni. Specialmente quando riceve spalle alla porta, si gira e attacca a palla scoperta.

Zieliński, al contrario, quello spazio lo satura, aggredendolo. In effetti, la maniera migliore per sfruttare le caratteristiche tecnico-tattiche di Piotr è servirlo proprio fronte alla porta.

In alcune circostanze, sembra che i partenopei si smarriscano negli ultimi venti metri. Perdano quel filo logico con la quale le squadre ambiziose tessono la trama offensiva. O peggio, siano davvero disconnessi mentalmente, al momento di concretizzare la fase di possesso.

Il fatto è che il trequartista non è solamente un ruolo. Bensì, una dimensione variegata ed ampia di compiti e funzioni determinate, assegnati a chi occupa quella specifica porzione di campo. Ovvero, alle spalle della mediana e davanti alla linea difensiva altrui.

Napoli, bisogna fare chiarezza

In definitiva, la severità delle critiche nei confronti del Napoli non può derubricare a semplice blackout mentale l’inconcludenza sotto porta palesata contro lo Spezia.

Tuttavia, a parziale scusante di una prestazione comunque ai limiti dell’inguardabile, non bisogna trascurare un’attenuante.

Tanto Mertens, quanto Zieliński sono due atipici, che Gattuso sta adattando al contesto, chiedendo loro di muoversi tra le linee. Ma nascono rispettivamente come attaccante e mezz’ala.

Quindi, qualche volta possono pure andare in crisi ed estraniarsi progressivamente dalla gara…

Per approfondire

Segui anche PerSempreCalcio