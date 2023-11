L’amichevole con la Juve Stabia, capolista nel girone C di Lega Pro, ha dato il là al Mazzarri-bis. Niente che abbia il crisma dell’ufficialità, è stato null’altro che una sorta di allenamento congiunto a campo ridotto. L’occasione tuttavia per consentire al “nuovo” allenatore di cominciare a conoscere i suoi uomini.

A Castelvolturno, dunque, sono andate in scena le prime prove di 4-3-3. Assaggio di quello che sarà il Napoli destinato a scendere in campo a Bergamo, contro l’Atalanta. Comunque un embrione, considerando le tante assenze per gli impegni delle nazionali. Nonché qualche infortunio di troppo, tipo Mario Rui o l’influenzato Osimhen.

Insomma, il tecnico toscano ha dimostrato subito di volersi sintonizzare sulla medesima lunghezza d’onda della squadra. Mettendo al centro del villaggio le solide certezze tattiche che avevano contribuito alla vittoria dello scudetto l’anno scorso.

Complice anche le ristrette dimensioni del terreno di gioco, gli azzurri hanno dato ritmo e intensità alla fase offensiva, toccando molti palloni. Circostanza fondamentale per migliorare i flussi di gioco. Quindi, al netto di automatismi ovviamente da levigare, pressing accennato e tentativi di riaggressione hanno dato l’impressione di funzionare, seppur a intermittenza. Veicolando la sensazione che il lavoro di Mazzari si stia orientando innanzitutto nella cura certosina dei dettagli.

L’idea è quella di ricominciare ad avere efficaci riferimenti spazio-temporali, inopinatamente smarriti durante la gestione Garcia. Così da costruirsi una reale credibilità nei confronti dello spogliatoio, messo dal francese nelle condizioni peggiori per rendere al meglio.

Lo scenario ideale per De Laurentiis, che – smentendo sé steso – ha inevitabilmente deciso di riconoscere l’errore estivo, esonerando il successore di Spalletti. Il tentativo della proprietà appare sin troppo chiaro: affidarsi all’usato sicuro, nella speranza che le idee di Mazzarri rinvigoriscano il collettivo azzurro.

Il presidente rimane convinto che il Napoli abbia ancora margini di crescita, una volta affidato a un “manico” che lavori in funzione della valorizzazione di un organico assai qualitativo, e ricco di talento.

