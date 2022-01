Il Sottosegretario allo Sport Vezzali: “Capienza aumentera’ se si avra’ un miglioramento Epidemiologico…”

il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, a margine dell’evento “YES – Youth, Education and Sport” presso l’Acquario Romano. Ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardante l’ andamento Epidemiologico, e dando una “fiammella” di speranza alla possibile riapertura della capienza allo stadio al 50% , ed al 35% la capienza all’ interno dei palazzetti. Sempre che, sottolinea il Sottosegretario ed campionessa di Scherma Vezzali, la situazione migliori nelle settimane a venire. Ecco quanto affermato dal sottosegretario, raccolte da Ansa.it: ” “Se tra un paio di settimane la situazione migliora allora si può ripartire dal 50% negli impianti all’aperto e dal 35% per i palazzetti, con la speranza di arrivare alla capienza totale quando si tornerà alla normalità”

“Questa mattina ho incontrato il Ministro Speranza e abbiamo parlato anche degli atleti stranieri che dovranno venire in Italia a giocare – ha detto ancora l’ex fuoriclasse della scherma – e del documento ‘return to play’ che permette agli atleti che hanno avuto il Covid di poter tornare con nuovi meccanismi agevolando il loro rientro”. La conclusione, invece, è sul caso Djokovic: “è emblematico, e ci deve far riflettere. Ci sono regole che vanno rispettate da parte di tutti”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati