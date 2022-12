Il Sol levante manda a casa i Tedeschi

Il Giappone batte la, Spagna fa anche la Germania col Costarica ma i Nipponici vanno avanti ed i tedeschi fanno le valigie.

Giappone – Spagna 2-1 in rimonta ed in 3 minuti.

Spagna che consente?

Spagna con il turn over?

Non importa, importa il dato.

Sembra lo sviluppo di un thriller. Un thriller che però finisce col tono romantico e favolistico, dico io.

Bella la favola giapponese. Bella si la favola ma il Giappone è anche dotato di tanta qualità. Avversario assai scomodo.

Gioca ed in questo girone, per assurdo, batte le corazzate Spagna e Germania e perde col Costarica. Ironia del destino.

Qatar 2022 è un’occasione ho detto tante volte.

La cosa si sta avverando ed è cosa assai simpatica.

Torna a casa la Germania. La notizia fa quasi sorridere se non si trattasse di un crollo biblico. Crollo di un allenatore, Flick da 6,5 milioni di euro netti.

Procede il Giapponese Moriyasu e non è un personaggio manga. Assolutamente no.

Le sue immagini commosse ed i suoi occhi di pianto vanno agli ottavi ed è un risultato storico. Bellissimo per quelle realtà che ancora oggi si definiscono minori.

Non è più così.

Non lo è e si chiamano Giappone, Marocco e Senegal.

Per ora.

