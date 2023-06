A inizio campionato tre talent di Dazn, Massimo Ambrosini, Andrea Barzagli e Stefano Borghi, si erano divertiti a fare dei pronostici sul campionato, indicando la favorita per lo Scudetto, la squadra rivelazione, il capocannoniere, il giocatore più incisivo e così via come si legge nella tabella seguente. Dalla quale si evince che nessuno credeva nel Napoli.(per fortuna nostra!)

