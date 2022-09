Il Roma: “Napoli, Finita La Osi-Dipendenza…”

Anche nella passata stagione il Napoli partì fortissimo. Otto vittorie consecutive in campionato, un po’ meno in Europa League. La squadra di Spalletti è riuscita a ripetersi: nelle prime sei partite di Serie A sono arrivate 4 vittorie e 2 pareggi, ma stavolta c’è la Champions.

Ha un peso molto diverso dall’Europa League, e le due vittorie consecutive non sono un dettagli. 7 gol segnati, punteggio pieno nel girone e primo posto già solido. Il Napoli è partito forte, in attesa del big match di San Siro con il Milan, che dirà ulteriormente quanto vale la squadra di Spalletti.

E forse questa stagione ha un sapore diverso: lo si vede, ad esempio, dalla gestione dell’infortunio di Osimhen. Anche nella scorsa annata il nigeriano si è fermato più volte, e per il Napoli è stato un grosso problema. Del resto le alternative erano Petagna, mai troppo funzionale, e Dries Mertens, che l’allenatore ha usato con il contagocce per 3/4 della stagione.

Stavolta invece le sensazioni sono diverse: Osimhen si è fermato di nuovo, stavolta per un problema muscolare. Non rimarrà fermo a lungo, visto che il ritorno è previsto ad inizio ottobre. Ma la differenza si sente e si vede, perché questa volta nessuno sta con il calendario in mano ad aspettare il ritorno dell’attaccante.

Ora sono arrivati Raspadori e Simeone, due alternative validissime. L’allenatore li sta alternando, ed entrambi stanno facendo bene: efficace l’ingresso del Cholito nel match col Liverpool (proprio al posto di Osimhen) col gol arrivato dopo appena tre minuti. Bene anche a Glasgow, quando ha procurato il primo calcio di rigore e non solo. Benissimo anche “Jack”, che ha deciso la sfida contro lo Spezia in extremis giocando da falso nueve

.E poi ancora un subentro devastante: in Champions League gol ai Rangers da vero centravanti. E pur senza Osimhen, Spalletti sembra avere l’imbarazzo della scelta per l’attaccante centrale da schierare a Milano. Simeone o Raspadori? La sensazione è che qualsiasi sia la scelta si va sul sicuro. E questo consente di aspettare Osimhen senza ansia, senza stress.

FONTE: il Roma

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati