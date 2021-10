Il risveglio della Fiorentina è iniziato con Italiano in panca

La Fiorentina è indubbiamente la rivelazione di questo avvio di stagione, sia dal punto di vista dei risultati, che per la bontà delle prestazioni. I gigliati, infatti, stanno mostrando una brillantezza tutt’altro che scontata, tenendo presente che hanno un nuovo allenatore.

La guida tecnica di Vincenzo Italiano ha già indirizzato il 4-3-3 della Viola su un binario ben preciso: grande intensità e pressing asfissiante, sin dalle primissime battute.

Viola intensi e aggressivi

Ecco perché la Fiorentina, a prescindere da chi si trova di fronte, mantiene sempre il medesimo atteggiamento. Andando a prendere altissimo il dirimpettaio.

L’idea di fondo è quella di difendersi assai lontano dalla propria porta. In quest’ottica, il tentativo di disinnescare l’altrui costruzione dal basso risulta sicuramente funzionale a evitare che l’avversario abbia vita facile nel risalire il campo attraverso il palleggio.

Italiano ha consolidato un sistema molto aggressivo, ottenendo un duplice benefit. Minare la lucidità del portatore di palla, nonché saturare le possibili linee di passaggio, andando a caccia della palla in ogni zona del campo. Così da poter ripartire, in caso di intercetto, con veloci transizioni.

Ovviamente, contro il Napoli, che porta Zieliński a galleggiare tra le linee, il tecnico gigliato dovrà adattare le rotazioni dei suoi centrocampisti al movimento del trequartista partenopeo. A seconda della posizione assunta dal polacco, che agisce da sottopunta, alzandosi nella metà campo offensiva, per invadere gli spazi. Oppure abbassandosi, cucendo il gioco, nel frattempo che uno dei mediani si allarga.

I punti di forza di Italiano

In questo contesto tattico, appare evidente che il pallino per riuscire a pressare efficacemente la squadra di Spalletti dovranno averlo i centrocampisti fiorentini.

Praticamente, in mezzo al campo si formeranno due coppie contrapposte: Duncan–Bonaventura da un lato, Anguissa–Fabiàn Ruiz dall’altro. Mentre Torreira si alzerà per seguire gli spostamenti sotto la linea della palla di Zieliński.

Con il contestuale scivolamento in avanti del tridente d’attacco, la Fiorentina tenterà di ostruire al Napoli le verticalizzazioni centrali, spingendolo a sviluppare la manovra sull’esterno.

A quel punto, scatta il trigger: ossia quel segnale che “stimola” la pressione, attivando il calcio aggressivo veicolato da Italiano ai suoi giocatori.

Callejón e Nico Gonzalez si orientano verso Mario Rui e Di Lorenzo. A Vlahovic il compito di chiudere lo spazio interno ai due centrali difensivi, interpretandone in anticipo le intenzioni di passaggio, in base alla dinamica dell’azione.

Rrahmani generalmente cerca uno scarico in sicurezza sul breve, innescando uno dei metodisti in maglia azzurra. Koulibaly, invece, non raramente esplora la profondità con un lancio lungo, a cambiare il fronte piuttosto che a pescare direttamente Osimhen.

La solidità dell’ambiziosa Fiorentina

Al di là della reattività in fase di non-possesso, quello che stupisce di più della Fiorentina di quest’anno è proprio la precisa identità tattica nel proporre calcio, piuttosto che attendere l’errore della controparte.

Milenkovic e Igor spesso sono stati chiamati in causa, prendendosi grosse responsabilità nel fare gioco, saltando la prima pressione. Supportati da Lucas Torreira, enciclopedico quando si tratta di consolidare il giropalla e la trasmissione sul breve.

Chiaramente, un ruolo determinante lo ricoprono le catene laterali, poiché Italiano pretende la costruzione di continui triangoli in fascia tra terzino, mezz’ala e esterno.

Del resto, quando hai un terzino come Biraghi, bravo a garantire ampiezza, mettendo letteralmente i piedi sulla linea, nonché un “maestro” dello spessore di Callejón nel tagliare all’interno, non sovraccaricare i lati sarebbe una leggerezza madornale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati