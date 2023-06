Il contesto che Rudi Garcia trova a Napoli è abbastanza contraddittorio. Una parte della tifoseria vorrebbe rendere quanto meno sopportabile il dispiacere per la separazione da Luciano Spalletti. A trarre dall’impaccio costoro, la sensazione che l’allenatore francese sia stato comunque scelto per dare continuità al ciclo.

Si tratta di una mossa che Aurelio De Laurentiis ha chiaramente studiato. Altro che transizione, dunque, la prossima stagione il presidente intende difendere il titolo, consapevole che il nuovo tecnico sarà in grado di regalare qualcosa di nuovo all’ambiente partenopeo. D’altronde, l’attuale titolare della panchina azzurra sa di avere le spalle talmente forti da poter convincere gli scettici, usando la cultura del lavoro sul campo come una sorta di megafono.

Chiaro il messaggio che intende rivolgere alla piazza: la predilezione per il 4-3-3, sistema di riferimento del Lille che conquistò la Ligue1, nonché della prima Roma, quella delle dieci vittorie consecutive, lo accomuna a chi l’ha preceduto quest’anno all’ombra del Vesuvio. Tuttavia, la sua interpretazione è orientata più sui princìpi di gioco, piuttosto che alla rappresentazione numerica del modulo di partenza.

Transizione e verticalità

Insomma, sembra davvero che Garcia abbia la capacità per maneggiare una situazione delicata, sostenendo l’impalcatura della squadra con una precisa identità tattica. Maggiormente diretta e verticale, che si sviluppa prevalentemente in transizione. Un calcio con poco possesso, nient’affatto codificato o strutturato. Perciò reattivo invece che dall’indole propositiva. Basato principalmente sulle qualità individuali, in fase offensiva. E sulla necessità di responsabilizzare al massimo il collettivo sotto la linea della palla. Le armi per tentare di rivoluzionare il Napoli, quindi, potrebbero essere la flessibilità, oltre al pragmatismo.

Infatti, col Lione s’era convertito al 3-5-2. Mentre a Marsiglia aveva adottato lo schieramento con due metodisti e tre offensive players, liberi di muoversi dietro il centravanti. Uno scenario in cui Payet, schierato in mezzo agli altri trequartisti, era il vero ago della bilancia, all’interno di un 4-2-3-1 dove decideva in totale autonomia i tempi e le modalità della manovra.

Questo modo di approcciarsi alle partite, ovviamente condiziona anche l’assetto della retroguardia, sicuramente meno aggressivo e con il baricentro decisamente schiacciato in basso. Ergo, non sempre reattivo nel rispondere al dinamismo del gioco moderno.

Inoltre, la mancanza di efficienti meccanismi funzionali a recuperare palla, difendendo in avanti, rende vulnerabile le squadre di Garcia quando le distanze tra i reparti si allungano notevolmente. Esponendole a rischiose ripartenze o imbucate tra le linee.

Similitudini spallettiane

Ci sono delle analogie, però, tra il tecnico francese e Spalletti. Giocatori tipo Osimhen oppure Kvaratskhelia potrebbero addirittura esaltarsi ulteriormente nel calcio diretto di Garcia, trovando ampie porzioni di campo da sbranare in velocità o isolandosi in uno contro uno. Al contempo, l’idea di portare gli esterni offensivi dentro al campo, stringendogli la posizione, favorisce l’ampiezza garantita dalle sovrapposizioni dei terzini: cose già viste ampiamente con l’Uomo di Certaldo al timone.

A Marsiglia, nonostante giocasse col doppio pivote e non a tre, il primo stimolo all’atto della costruzione bassa era Maxime Lopez, oggi al Sassuolo. Garcia pretendeva che si muovesse incontro al portiere affinché potesse fornirgli una soluzione in sicurezza nell’appoggio. Un po’ quello che fa Lobotka, che ruota e si allinea ai difensori centrali, connettendo i reparti e consolidando il possesso.

Pure il Napoli di Spalletti, al pari delle squadre allenate dal francese, quando si difende disegna due linee strette e corte, che vogliono creare grande densità centrale, lasciando spazio esclusivamente al cambio gioco da una fascia all’altra. Manca il gegenpressing, che a tratti ha caratterizzato la cavalcata in Serie A degli azzurri fino allo Scudetto. In caso di palla persa nella metà campo avversaria, l’atteggiamento era intenso ed aggressivo, portato con più uomini. Una giocata che Garcia ricerca soltanto sporadicamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Hazard, Depay e Payet: la cretività al centro del gioco di Garcia

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati