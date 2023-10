Il Real è una Opportunità. Napoli a Te. Ora!

Cosa è la Paura?

Un allarme naturale.

Di serie.

Può innalzare o distruggere. Va’ educata.

Se cresce all’ interno di uno sviluppo psichico emotivo, è la più importante delle risorse.

Di una Persona ancora più di un Gruppo.

Chiedetelo ai Pompieri.

Educati al rispetto ed alla misura del pericolo. Capaci di attuare metodologie per far decrescere la natura dei rischi.

È quello che rende un gruppo, un Collettivo.

Una squadra.

Il Real Madrid è una infinita opportunità. Chiunque vede questa partita con paura, con timore, si faccia da parte.

Non c’è nulla di presuntuoso in questo.

Nessuna saccenza da adolescenti.

Creare un Nemico è utile soltanto ai collezionisti di alibi.

C’è piuttosto il Desiderio di misurarsi. Comprendere il momento e sapere dove si è giunti.

Detto del Napoli,se Osimhen vuol valere più di 100 milioni è in serate come queste che deve gridarlo. Alla grande Europa. Se Kvaratskhelia ha intenzione di diventare il campione che può divenire, ora deve esserlo. Il Maradona è il teatro più opportuno.

Le chiacchiere stanno a zero. Messe da parte incomprensioni, dissidi, contratti, rinnovi ed adeguamenti. Hic et nunc.

Importa molto poco il risultato. Ha un significato relativo.

Il Napoli si gioca la qualificazione a Berlino, il Real fa girone a se’ ma questa è una grande opportunità.

Chi vuol diventare campione, è ora di una prestazione significativa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati