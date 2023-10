Il rammarico di Pioli: “Gusto che i giocatori siano delusi”

Pareggio ricco di emozioni quello tra Napoli e Milan. Il primo tempo di chiara marca rossonera, che concretizza il dominio con la doppietta di Giroud. Nella ripresa, gli uomini di Stefano Pioli abbassano notevolmente l’intensità del loro gioco e si fanno riprendere.

Al netto della rimonta, tuttavia, ad amareggiare l’allenatore sono gli infortuni. Ben tre giocatori, infatti, hanno divuto abbandonare anzitempo il match del “Maradona”: Kalulu nel primo tempo, Pulisic all’intervallo e Pellegrino nel finale di partita.

Pioli ne ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara: “Questa è la nota dolente. Kalulu non doveva giocare se stava bene Kjaer. Non si capisce se è stata una contusione o un risentito al quadricipite. Pulisic era affaticato al flessore ed era inutile rischiare. Pellegrino ha avuto una bruttissima distorsione alla caviglia e non riusciva a correre…“.

Sui gesti di stizza palesati da Leao e Giroud all’atto della sostituzione, Pioli ha stemperato le palpabili tensioni. Entrambi non hanno preso bene la decisione di toglierli dal campo.

“I cambi di Leao e Giroud? Avevo bisogno di energie fresche. Chi è entrato ha fatto bene. I cambi si fanno per migliorare la squadra. Se Leao chiede spiegazioni gliele darò“.

Immediatamente dopo, il tecnico rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazione ai microfoni di MilanTV: “Era importante giocare con qualità e attenzione. Lo abbiamo fatto meglio di loro nel primo tempo. Poi li abbiamo rimessi in partita ed è stato questo l’errore che abbiamo fatto. Nel gol preso. E’ lì il nostro errore, che cambia la partita. Abbiamo anche continuato a giocare, giocando una gran partita, concedendo il giusto ad una squadra forte e creando tanto. Dispiace: volevamo una vittoria e non è arrivata“.

Giocatori molto delusi…

“È giusto che stiano così: abbiamo fatto solo un punto in questa settimana. Ma ci portiamo a casa tante cose positive e altre su cui si può fare molto meglio“.

Non è mai fallo di Leao su Lobotka…

“Vabbè dai, andiamo avanti. Era una situazione molto favorevole per noi, peccato“.

Grande occasione persa…

“Abbiamo fallito occasioni abbastanza chiare, sbagliando anche qualche passaggio di troppo. Non credo siano tante le squadre che sono venute a Napoli a creare 10-12 occasioni da gol. Rimane il rammarico, ma deve rimanere nella testa che se giochiamo come sappiamo fare possiamo giocarcela con chiunque in campionato“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Le pagelle di Napoli-Milan, con voti e giudizi degli azzurri

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati