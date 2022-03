Repubblica: ADL-Gravina ancora contrasti, stavolta il problema e’ la Turchia

Il quotidiano La Repubblica, nell’edizione odierna, parla dei contrasti tra ADL, presidente del Napoli, e Gravina, presidente Figc, e ne spiega le motivazioni, tirando in ballo il solito ed irrisolto problema di continue frizioni tra le parti cioe’ gli impegni della Nazionale.

“De Laurentiis, che si è spesso lamentato per le follie del calendario e non avrebbe visto di buon occhio la partenza dei due attaccanti per l’inutile viaggio in Turchia. Il numero uno azzurro è tra l’altro ai ferri corti con Gabriele Gravina ed è uno dei protagonisti della contrapposizione netta tra la Lega Calcio di Serie A e il presidente della Figc. Le storie tese non c’entrano ovviamente con la scomparsa momentanea dei giocatori del Napoli dal club Italia, ma la coincidenza – nel momento più buio della storia nel nostro calcio – ha lo stesso un effetto sinistro”.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9 https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati