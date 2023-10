“Il presidente non ha esonerato Rudi Garcia solo perché non ha trovato il suo possibile sostituto…” Alfredo Pedullà lancia una “frecciatina” al patron del Napoli!

Rudi Garcia resta sulla panchina del Napoli. Il francese ha diretto l’allenamento in quel di Castel Volturno e preparerà le sfide che attendono gli azzurri sia in campionato che in Champions League. Ne ha parlato il giornalista Alfredo Pedullà ai microfoni di SportItalia commentando in modo negativo le ultime mosse della società azzurra. Queste le sue parole:

“Aurelio De Laurentiis, per come la vedo io, è rimasto con il classico cerino in mano, spiazzato”.

“Il presidente non ha esonerato Rudi Garcia solo perché non ha trovato il suo possibile sostituto. Aurelio De Laurentiis ha sbagliato 4 volte: quando l’ha scelto Rudi Garcia, quando ha detto che era prima scelta, quando poi l’ha difeso attraverso certi messaggi sul web, quando l’ha sfiduciato. Rudi Garcia ha commesso dei danni incredibili. La tripla sostituzione con la Fiorentina (Lobotka, Osimhen e Politano) è un qualcosa di assurdo”, ha aggiunto Alfredo Pedullà.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati