Il presidente dell’Empoli Corsi su Spalletti: “Farà bene se i giocatori lo seguiranno”

Fabrizio Corsi, è intervenuto su Sportitalia. Il presidente dell’Empoli ha parlato di Luciano Spalletti, che conosce sin troppo bene. Del resto, fu proprio il patron dei toscani ad offrirgli la prima opportunità di allenare nel settore giovanile empolese. Promuovendolo poi in Prima Squadra nella stagione 1993-1994. A sei giornate dal termine del campionato di C1, con gli azzurri al penultimo posto, il tecnico di Certaldo subentrò ad Adriano Lombardi, ottenendo una insperata salvezza ai play-out, contro l’Alessandria.

Corsi ha dato la sua opinione riguardo a quello che potrà fare Spalletti a Napoli: “Dagli errori si impara. Se scelgo un allenatore è perché approfondisco. A volte sono stato superficiale e ho pagato pegno. Ora siamo in un momento di euforia e so benissimo che quando le cose vanno troppo bene, incombe l’errore. Su Spalletti, dipende dalla disponibilità dei giocatori, dopo 15 giorni verranno misurate le reazioni. Non è una questione di Spalletti, ma di chi allenerà. Dopo 15 giorni a Napoli Sarri trovò la disponibilità di Albiol e Higuain…”.

