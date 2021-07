Il Presidente del Pordenone conferma gli arrivi di Ciciretti e Folorunsho: “E’ fatta…”

Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, è intervenuto in diretta A Radio Punto Nuovo, nel corso del consueto appuntamento quotidiano con la trasmissione “Punto Nuovo Sport Show”, confermando le indiscrezioni di mercato cominciate a circolare ieri, dopo che Vincenzo Pisacane aveva fatto la sua comparsa presso il centro tecnico di Castel Volturno.

Il noto procuratore, in effetti, non cura gli interessi solo di Lorenzo Insigne, ma anche di altri giocatori del Napoli. E proprio su un aio di loro s’è concentrata l’attenzione del Pordenone.

“Ciciretti e Folorunsho li abbiamo chiusi. Ciciretti a titolo definitivo, Folorunsho in prestito. Mi aspetto tanto da questo ragazzo, abbiamo liberato Ciurria che voleva andare a Monza. Credo sia un giocatore importante e che ci possa dare un gran contributo. Ha avuto richieste anche dalla A. Per una seconda fascia di Serie A può essere pronto. Da noi può trovare l’ambiente per sfruttare le loro qualità...”.

L’intenzione di Loviso, tuttavia, è quella di continuare a fare la spesa in casa partenopea.

“Con il Napoli, quando ci sarà la possibilità, faremo altri affari. Sa come lavoriamo. Gaetano ha qualità incredibili, lo abbiamo sempre chiesto, vedremo. Zanoli l’ho visto, è cresciuto molto, ha struttura fisica, so che è molto ben visto anche da Spalletti…”.

Leggi le anticipazioni di questa trattativa su PSNapoli

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati