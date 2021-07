Il presidente del Pescara, Sebastiani : “Verratti al Napoli? Con De Laurentiis c’era accordo su tutto, ma…”

Nel corso del consueto appuntamento quotidiano con la trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. E’ indubbio che i protagonisti della vittoria all’Europeo dell’Italia abbiano tratto giovamento dai loro trascorsi con la maglia biancazzurra. Una esperienza professionale che ha accomunato Lorenzo Insigne, Ciro Immobile e Marco Verratti.

Ascoltando dalle frequenze di Radio Marte, le parole di Sebastiani, è davvero difficile non intuire l’orgoglio che pervade il plenipotenziario della squadra abruzzese. ”

“Per me è stata una grande emozione vedere Insigne, Immobile e Verratti con la coppa. Una parte del Pescara arrivare sul tetto d’Europa è bello. Ieri sera c’era anche Bryan Cristante, che noi abbiamo riportato in Italia. Insigne era in prestito, Immobile non era di nostra proprietà, mentre invece Verratti era di nostra proprietà, veniva dal settore giovanile: pensare che non abbia mai visto la Serie A dovrebbe creare rimpianti...”.

Sebastiani si lascia scappare un potenziale affare di mercato, che avrebbe potuto cambiare le sorti del Napoli. Ma che poi non andò in porto. “Verratti e Insigne hanno rischiato di giocare insieme a Napoli. Come ho sempre detto, il presidente De Laurentiis fu l’unico a fare un’offerta seria su Verratti. Poi però qualcuno pensò di far fare un’intervista a Verratti, che disse che era nato juventino. Apriti cielo e arrivederci, contribuì sul non arrivo a Napoli. Con De Laurentiis c’era accordo su tutto. Il PSG arrivò dopo. L’entourage del giocatore aveva preso accordi a mia insaputa con un’altra società. A quel punto, siccome in casa mia comando io, non si è fatto nulla da nessuna parte. Credo comunque che Verratti abbia fatto una carriera importante giocando con un club importante. E’ riuscito a salire sul tetto d’Europa con la Nazionale!“.

