E’ il primo Napoli del Mazzarri-bis. Ma anche uno scontro diretto in ottica Champions League. Appena un punto di differenza, infatti, divide il Napoli dall’Atalanta, con la Dea che tallona i Campioni d’Italia, attestati al quarto posto.

Dell’importanza della gara ne è consapevole Matteo Politano, che ai microfoni di Dazn, ha animato il prepartita con le sue dichiarazioni.

“Il cambio allenatore porta entusiasmo e nuovi concetti. Noi dobbiamo partire da noi stessi perchè quando si cambia in panchina vuol dire che abbiamo fallito tutti. Bisogna farsi tutti un esame di coscienza. Oggi dobbiamo tornare a fare le cose che ci hanno portato allo scudetto. Cosa non ha funzionato? L’errore è di tutti quanti, in primis il nostro. Non abbiamo dato tutti il 100% altrimenti non saremmo in questa condizione. Siamo noi che scendiamo in campo e a dover conquistare sul campo le vittorie come nello scorso anno”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati