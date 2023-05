Il “povero” Massimo Pavan, TuttoJuve, non riesce a trattenere le lacrime “Campionato Taroccato”

Per la Juventus in arrivo una nuova penalizzazione. La notizia non è stata presa bene negli ambienti bianconeri. Massimo Pavan su TuttoJuve.com scrive quanto segue:

“Arrivano le motivazioni e come da previsioni sono 75 pagine che non ci convincono per niente, una tesina di laurea basata su accuse che sostengono come la penalizzazione della Juventus vada data, ma ricalcolata rispetto alla precedente sentenza. Qui siamo alla vera e propria farsa, con punti dati, tolti e poi ridati che tolgono totalmente credibilità al sistema. Una situazione che possiamo definire assolutamente assurda, con l’impossibilità, ancora una volta di giudicare la stagione. Sintentizzando, dopo queste 75 pagine di motivazioni, a questo punto entro trenta giorni ci sarà la nuova sentenza”.

Poi si legge: “Da notare che nelle motivazioni si cita di tutto, da Transfermarkt e le sue valutazioni, al caso Chievo che prese tre punti, quando addirittura le plusvalenze erano utili per iscriversi al campionato, non come per la Juventus. C’è, poi la stranezza, visto che come da previsioni il Collegio di garanzia ha affermato a pagina 39 che in quanto giudice di legittimità, non può entrare nel merito delle valutazioni compiute dagli organi di giustizia, in pratica creando ulteriore confusione. Da notare, poi, che nelle motivazioni, viene citato IAS38 che non ha alcun senso che venga inserito”.

“Il collegio, poi, non doveva entrare nel merito del procedimento, ma ci entra francamente molto, ma molto male. Oltretutto in alcuni dei punti focali ritiene che non si possa entrare nel tema e si rimanda alla corte, praticamente un totale rimandare la responsabilità senza volerla prendere. Ancora una volta, ci troviamo di fronte ad una situazione totalmente falsata, ad un campionato taroccato da una giustizia che francamente così vale poco”, riferisce in conclusione.

