Il “povero” Fabian Ruiz da fuoriclasse a fuori i saldi! Scaricato dal Psg…

In seguito al mancato accordo per il rinnovo, Fabian Ruiz ha deciso di lasciare il Napoli e la Serie A, in comune accordo con la società. Quest’ultima, difatti, ha venduto al miglior offerente il centrocampista spagnolo; il Psg ha bussato alla porta degli azzurri ed ha presentato una proposta allettante, poi accettata da De Laurentiis.

Tuttavia, l’esperienza parigina non è andata come nei piani dell’ex azzurro. Secondo quanto rivelato dall’Equipe, addirittura il Psg avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di vendere Fabian per incassare. Con la valigia già pronta, ci sarebbero anche Renato Sanches ed Hugo Ekitike. La posizione dello spagnolo è a rischio, anche se i francesi potrebbero pure trattenerlo fino alla prossima stagione e poi fare le dovute valutazioni. L’ex centrocampista del Napoli comunque non ha lasciato il segno nella sua prima avventura sotto l’ombra della Torre Eiffel.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati