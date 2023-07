Il Piotr d'”Arabia” tentato dal mercato : “Il rinnovo al ribasso proposto dal Napoli non è una soluzione che il procuratore è incline ad accettare”

Nicolò Schira, esperto di mercato, ai microfoni di 1 Station Radio ha parlato del possibile addio di Piotr Zielinski:

“Il rinnovo al ribasso proposto dal Napoli non è una soluzione che il procuratore è incline ad accettare È vero che Sarri lo prenderebbe domani mattina, ma è anche vero che c’è una grande offerta dall’Arabia di dodici milioni all’anno. È chiaro, dunque, che delle riflessioni andranno fatte. Il polacco sta bene al Napoli, ma è comprensibile che non voglia decurtare il proprio ingaggio”.

Inoltre, aggiunge: “La richiesta è quella di un ingaggio intorno ai quattro milioni e mezzo, ed in tal senso l’Arabia potrebbe costituire il pericolo per impoverire ulteriormente il nostro campionato di un altro grande centrocampista”.

Il Napoli sembra abbia già individuato il sostituto del polacco: “Si è fatto il nome di Gabi Veiga ma, per cifre ed ingaggio, credo sia un calciatore destinato ad andare in Premier League. Un po’ come accaduto per Arda Guler. Ai partenopei piace molto Samardzic. È un nome che avrebbe anche i parametri giusti per il Napoli. Un 2002 che può costituire un affare da concretizzarsi con un esborso intorno ai venti milioni”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati