Il piano di Ranieri: affidarsi ai “senatori” e puntare forte su Koné  

Domenica il Napoli affronta una Roma in rottura prolungata dal punto di vista dei risultati. Davvero misero il ruolino di marcia, che rivela tutti i problemi e le fragilità dei capitolini: in 12 partite sono arrivate 4 vittorie, 5 sconfitte e 2 pareggi. Inevitabile, quindi, cambiare manico. A rinfrancare mentalmente i giallorossi, dopo il mese e mezzo di gestione Jurić, ha provveduto l’arrivo di Claudio Ranieri. La Capitale è casa sua. Al nuovo allenatore, dunque, il compito di provare a risollevare una squadra ridotta ai minimi termini. Svuotata e ricca di contraddizioni. Sicuramente una confortante apertura di credito per un gruppo dall’andamento letteralmente agonico con il croato in panchina

Finora la Roma ha veicolato la sgradevole sensazione di aver palesemente rigettato le idee di Jurić. O meglio, sembra che dalle parti di Trigoria nessuno possieda le caratteristiche per metterle adeguatamente in pratica. Dimostrando ampiamente di attraversare una fase di profonda confusione tattica ed instabilità emotiva. Che si traduce sostanzialmente in sterilità offensiva, accompagnata da inaffidabilità difensiva. Un approccio diametralmente opposto, per esempio, al suo Torino: solido sottopalla, con un’indole decisamente verticale. E assai intenso. Al contrario della Roma, a ritmo costantemente cadenzato nel controllo dell’attrezzo. Che alla fine si cristallizzava in uno sterile possesso perimetrale e null’altro.

Spazio ai (presunti) leader

In tal senso, Ranieri è una icona delle scelte meditate attentamente. Ha avuto la sosta per cercare di rimettere in piedi i suoi. Preparare la gara del “Maradona”, ragionando proprio per creare difficoltà al Napoli, coi fantasmi di una classifica inguardabile ad agitarli le nottate. Il nuovo allenatore intende affidarsi ai (presunti) leader dello spogliatoio. Pretende da chi è stato maggiormente messo in discussione dall’isterismo di una piazza ormai sull’orlo di una irreversibile crisi di nervi, che prenda per mano la Roma.

Il riferimento nemmeno tanto velato va a Pellegrini, Cristante e Mancini, cioè quelli che vivono un’annata indubbiamente strana. In teoria, estremamente performanti a questi livelli. Eppure, spesso inadatti a incidere sui destini della squadra. L’allenatore è convinto che possano ancora offrirgli un aiuto concreto nel trascinare il resto del gruppo. Consapevole, al contempo, che ci vorrà del tempo, oltre a una pazienza certosina, per realizzare una complicata risalita, da costruire mattoncino dopo mattoncino.

Koné arma in più per Ranieri

La fotografia dello stato attuale dei giallorossi, impantanati nei bassifondi, ritrae in maniera parziale, magari persino ingenerosa, la situazione. Non a caso, nell’immaginario collettivo, la Roma era progettata per fare un campionato di vertice. E rimane comunque qualitativamente un club in grado di smentire quelli che la ritengono inadatta a stare nella parte sinistra del televisore.

Allora, non resta che affidarsi a una delle poche certezze capaci di insidiare la capolista. In questo scenario, ad alimentare una parvenza di fiducia, la grandissima prestazione offerta da Manu Koné contro l’Italia, in Nations League. Deschamps gli ha affidato un ruolo centrale nel centrocampo della Francia, sfruttandone ampiamente il fisico ed i piedi educati per iniettare dosi massicce di dinamismo. In una medina che il c.t. aveva completato con l’atletismo di Rabiot e le letture di Guendouzi. Un terzetto che ha reso complicata la vita a Tonali, Frattesi e Barella, quasi mai riusciti a gestire il pallone in sicurezza e pulizia al cospetto della pressione feroce esercitata dai transalpini. Adesso spetterà a Ranieri decodificarne le inclinazioni, schierandolo contro il Napoli da mezzala tradizionale o in regia.

