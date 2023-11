Il piano di Mazzarri per ricreare i “tre tenori”

In origine erano i “tre tenori”. Nella sua precedente esperienza all’ombra del Vesuvio, infatti, Walter Mazzarri era riuscito a far convivere Hamsik, Lavezzi e Cavani all’interno di un sistema di gioco decisamente fluido negli ultimi sedici metri. Ricordato soprattutto per la brillantezza del calcio espresso dalla trequarti in avanti.

Il modulo di partenza rimaneva il 3-5-2, ma poi nello sviluppare la fase di possesso il Napoli cambiava registro,orientandosi sul 3-4-2-1, o 3-4-1-2, a seconda della posizione assunta dal Pocho. Libero di muoversi a seconda dell’atteggiamento degli avversari, l’argentino lavorava sulla stessa linea del centravanti uruguagio, “fissando” i difensori centrali. In alternativa, si staccava, andando ad affiancarsi a Marekiaro, alla stregua della più classica tra le sottopunte.

Raspadori protagonista

Insomma, il ritorno di Mazzarri genera una grande attesa circa l’impiego del tridente attuale: Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. In vista del suo nuovo esordio sulla panchina azzurra il tecnico toscano dovrebbe rinunciare all’apporto del nigeriano. L’infortunio rimediato con la sua nazionale è ormai alle spalle. Ma contro l’Atalanta sembra destinato ad accomodarsi inizialmente tra le riserve.

Al Gewiss Stadium, dunque, spazio a Raspadori. Significa rinunciare a un vertice offensivo dall’indole marcatamente posizionale, in funzione di una risorsa con le caratteristiche dell’ex Sassuolo. Del resto, anche in Nazionale, Jack ha dimostrato ampiamente di saper cucire il gioco. E poi aggredire la profondità. Certificando con forza quella mobilità che gli consente di non fornire stabili riferimenti ai marcatori.

Politano e Kvara imprescindibili

A incuriosire tifosi e commentatori la strategia cui farà ricorso Mazzarri per riportare stabilità nel gioco associativo sulle catene laterali, clamorosamente venuto meno durante la gestione Garcia. Una volta, proponendosi continuamente in situazione di uno vs uno, gli esterni del Napoli aprivano il campo, ed al contempo, creavano l’opportunità ai terzini per andare in sovrapposizione.

Il francese, invece, semplificava al massimo la manovra. In effetti, ha voluto stimolare Politano e Kvaratskhelia esclusivamente in verticale, come strumenti tattici capaci di ribaltare immediatamente l’azione, portando la squadra nella trequarti altrui con i loro strappi in conduzione. Trascurando che il meglio di sé possono garantirlo avendo il pallone nei piedi. E quanto fossero letali le volte in cui partono dalla fascia, quindi si accentrano, tagliando sostanzialmente alle spalle del centrocampo avversario.

In definitiva, a Bergamo vedremo che tipo di interpretazione vorrà dare Mazzarri alla costruzione con la palla. E se le sue idee si sposano con le tante sfaccettature connesse alle abilità tecnico-tattiche dei suoi uomini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Napoli vs Atalanta: cosa dobbiamo aspettarci dal “nuovo” Mazzarri

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati