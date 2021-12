ZAZZARONI: “La Coppa d’Africa del Napoli dura 2-3 mesi. Insigne, il contratto non influisce: in Nazionale è lo stesso. De Laurentiis dovrà fare uno sforzo sul mercato…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: “La Juventus è stata fortunata nel primo sorteggio, lo Sporting è la più debole. La fortuna parte dal primo posto con il pareggio all’ultimo dello Zenit contro il Chelsea”.

La sua opinione sul Napoli

“Parlando di sfortuna il Napoli ne ha avuta quando ha avuto cinque infortunati tutti insieme. I risultati sono frutto di questo. Ha una Coppa d’Africa che dura 2-3 mesi fondamentalmente. Insigne non sta facendo un grande campionato ma non dipende dal contratto. Il suo momento non è molto felice ma è lo stesso anche in Nazionale e lì il contratto non c’è. Il problema di base è che ora non vediamo il Napoli che pensavamo, l’emergenza deve durare poco e le critiche a Spalletti sono ingiuste. Contro l’Empoli ne sono successe altre, come il caso Zielinski e l’allenatore non può avere colpe. Il Milan sta messo meglio per lo scontro diretto, se il Napoli non recupera i giocatori importanti dove può arrivare? Ripeto, la Coppa d’Africa è iniziata troppo presto. Milan e Inter non avranno questo problema. I nerazzurri stanno bene, hanno due squadre, ottimi cambi. Mercato Napoli? Non parlo da tanto con De Laurentiis ma spero che capisca che questo può essere l’anno in cui la sfortuna può trasformarsi in fortuna. Manca la Juventus e uno sforzo si potrebbe anche fare“.

