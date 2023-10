Il Patron e’ certo che il Napoli svolterà grazie al suo intervento! Speriamo solo che la realtà non faccia a “pugni” con l’onnipotenza…

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sembrerebbe essere più tranquillo in merito al futuro di Rudi Garcia, allenatore azzurro. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino il patron è infatti convinto che il suo intervento sia stato importante per dare la svolta alla squadra azzurra dopo aver parlato sia con i calciatori che con il tecnico francese, a cui ha chiesto delucidazioni anche in merito ai tanti infortuni muscolari di questa prima parte di stagione.

Aurelio De Laurentiis, probabilmente, tornerà a Castel Volturno già nella giornata di martedì e partirà con la squadra per Verona. Vuole continuare ad essere vicino ai giocatori azzurri, sa bene che le prossime tre partite saranno importantissime per la stagione della compagine partenopea.

In caso di risultati scadenti allora si passerà al possibile esonero di Garcia. Una ipotesi che per il momento è stata accantonata. Staremo a vedere.

