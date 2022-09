Il “Pampa” Sosa su Milan-Napoli: “Ora serve maturità’! Sono Felice per Meret”

Roberto Carlos Sosa, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dcihiarazioni a Vikonos Radio:

“Il Napoli ha dimostrato di sapere giocare senza Osimhen, l’assenza di Leao è importante, in Champions è stato determinante come anche con la Samp. Il Napoli deve dimostrare maturità: San Siro ti mette i brividi, quando ci ho giocato con Udinese e Napoli mi sono emozionato all’arrivo, è uno stadio con una grande storia, bisogna avere personalità.

Gli azzurri sono in grado di fare una grande partita. Leao è il 40% del Milan, gli azzurri con Simeone e Raspadori possono fare molto bene. Il Cholito attacca bene la profondità, Osimhen è più veloce di lui e dal punto di vista realizzativo forse ha qualcosa in più del nigeriano, in questo momento avere uno come

Simeone è molto positivo. Per domani sera ho dubbi sul fatto che possa giocare Raspadori da prima punta, secondo me ha caratteristiche più adatte a giocare da esterno o da seconda punta. L’uomo partita? Può essere Kvara, in quel settore può fare molto male al Milan. Se comunque il Napoli gioca con i “titolarissimi” può vincere, in ogni caso anche il pareggio non sarebbe un risultato da buttare, considerando che si gioca in casa dei campioni d’Italia. Zielinski? Ci vuole sempre equilibrio nella vita, lo scorso anno ha giocato molte gare e alla fine quando si è scelto di puntare su di lui, a mio parere si è arrivati al mancato rinnovo di Mertens.

Ora lui gioca molto più libero, con Anguissa e Lobotka è più libero anche di andare oltre la prima punta a pressare. Ad ogni modo, perché lui faccia bene c’è bisogno della presenza di Lobotka, il vero equilibratore del Napoli. Meret? Sta vivendo un momento straordinario e sono felice per lui. Come per Zielinski, bisogna stare calmi. Non dimentico che poche settimane fa tutti volevano Navas…”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati