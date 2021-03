Il nuovo volto del Napoli, che ha invertito la rotta verso la Champions

Fino a qualche settimana fa sembrava davvero che il Napoli fosse precipitato in un profondissimo buco nero. Le sconfitte con Atalanta e Granada avevano sancito la doppia, dolorosa, eliminazione dalle Coppe, costringendo gli azzurri a dover guardare non oltre la zona Europa League.

L’obiettivo minimo stagionale, ovvero riportare la squadra partenopea dai margini dell’alta classifica in cui s’era arenata, alle prime quattro, appariva veramente surreale.

Invece Gattuso è riuscito nell’impresa di trasformare un gruppo apparentemente imbolsito e demotivato. Rilanciandone decisamente la candidatura nella corsa ad un posto nella prossima Champions.

Cambiano gli uomini, non la struttura

Adesso il Napoli è in fiducia. Rifiorito grazie allo straordinario ruolino di marcia inanellato nelle ultime cinque partite: quattro vittorie ed un pareggio. Soltanto la superficialità di Manōlas nei minuti di recupero della gara con il Sassuolo ha impedito agli azzurri di fare filotto pieno.

Oltre ad una chiara inversione di tendenza nei risultati, però, all’allenatore si chiedeva soprattutto di imprimere un cambiamento alle prestazioni.

E’ innegabile che uno dei problemi principali di Gattuso sia stato quello di non riuscire a trovare un’espressione di gioco marcatamente orientata ad un calcio diretto e verticale, capace di esaltare le caratteristiche degli uomini a disposizione, all’interno del sistema di gioco preferito.

Indubbiamente, al di là della sterile disputa numerica su come Ringhio disponga la squadra, che sia 4-3-3 o 4-2-3-1, infortuni vari e assenze più o meno assortite, gli hanno impedito di poter schierare nel momento clou della stagione il suo undici ideale.

Quello immaginato in ritiro, a Castel di Sangro. Teso a sfruttare la profondità di Osimhen. Mettendogli alle spalle Mertens.

A centrocampo, tuttavia, le gerarchie iniziali, con Fabiàn Ruiz e Bakayoko piazzati davanti alla difesa, escludevano dai titolarissimi un equilibratore della mediana come Demme. Nonché la qualità in entrambe le fasi in cui si articola il gioco di un “tuttocampista” dinamico del livello di Zieliński.

Gli accorgimenti che hanno ridisegnato il Napoli

Paradossalmente, adesso Gattuso ha plasmato un Napoli ridisegnato negli uomini. Ma non nella sostanza.

Tutto ciò è stato possibile poiché il tecnico ha deciso di abiurare, almeno parzialmente, le sue idee. Dando spazio a chi garantiva un apporto maggiormente funzionale tanto alla fluidità nella manovra, quanto alla copertura degli spazi.

Concedendo innanzitutto a Zieliński di giostrare da sottopunta, mentre Mertens riscopriva l’innata indole da centravanti.

Accantonando anche Bakayoko in favore di Demme. Mettendo, dunque, in discussione uno dei suoi pupilli. L’ex capitano del Lipsia soddisfa la necessità di avere fondamenta solide. Gratificando, al contempo, i bisogni primari dei tanti offensive palyers presenti in rosa. Liberi di fare calcio nella metà campo altrui in maniera incisiva.

A meno che l’avversario di turno sia orientato ad un pressing ultra-offensivo, come non ha fatto la Roma, per esempio, la priorità del Napoli è quella di alzare i due terzini sulla la linea dei mediani.

Tentare la risalita da dietro in virtù dell’abilità dei laterali di occupare l’ampiezza. Associandosi ai due centrocampisti, deputati a produrre gioco. Lo scaglionamento di questi sei giocatori consente di ripulire in sicurezza il pallone dal basso.

Insomma, il palleggio perimetrale contro chi punta a fare densità sotto la linea della palla, si sviluppa attraverso rapide combinazioni. Il classico movimento avanti-dietro-dentro, interpretato con grande ritmo dà al possesso intensità, sottraendo ai difendenti tempo e spazio per compattarsi.

Il pressing come strumento offensivo

Questo l’accorgimento principale con il quale gli azzurri hanno trovato una nuova dimensione tattica, invertendo la rotta in campionato.

Accoppiandolo ad una ritrovata aggressività, senza la quale il Napoli avrebbe mantenuto invariato quell’atteggiamento eccessivamente passivo che veniva imputato mesi fa a Gattuso.

Difensivamente parlando, quindi, è diventata imprescindibile la pressione alta, portata con convinzione, affinchè la perdita di possesso inibisca all’avversario la progressione in transizione, ricevendo facilmente negli half spaces.

Ovviamente, la strategia di aggredire in avanti, piuttosto che scappare a protezione dell’imbuto difensivo viene prontamente accantonata, se l’avversario riesce a trovare smarcati i suoi centrocampisti.

In quel caso, Rino pretende dai suoi che si ricompattino, stretti e corti, onde evitare di lasciare ampie praterie in campo aperto, che dovrebbero poi coprire i due mediani, disponendosi con un 4-4-2.

Con il lavoro congiunto di centravanti e trequartista, che determinano se dare preminenza alla protezione del centro o indirizzare il possessore verso l’esterno.

