Il nuovo Napoli di Rudi Garcia parlera français!

Dopo aver annunciato Rudi Garcia, come nuovo allenatore per le stagioni future, il Napoli ha iniziato a muovere i primi passi sul mercato. Diversi nomi hanno stuzzicato l’allenatore transalpino, in particolare Maxime Lopez ed il difensore della Real Sociedad, Robin Le Normand.

Il nuovo Napoli parlerà il francese: I possibili colpi di ADL

Il Napoli nella prossima stagione potrebbe assomigliare sempre di più al neo tecnico, Rudi Garcia. Infatti, i calciatori sondati da Aurelio De Laurentiis, per rendere il Napoli più competitivo nella prossima stagione, sono per la maggior parte francesi.

Con l’addio di Tanguy Ndombele, il Napoli dovrà necessariamente acquistare un centrocampista. Il primo nome per sostituire il centrocampista del Tottenham è Maxime Lopez, attualmente in forza al Sassuolo. Su Lopez c’è anche la concorrenza della Lazio di Maurizio Sarri, ma la volontà del calciatore è quella di riabbracciare Rudi Garcia, suo allenatore ai tempi del Marsiglia.

Idea Le Normand per la difesa

Quello di Ndombele non è l’unico addio in casa Napoli. Il Bayern Monaco, infatti, ha strappato Kim MinJae al Napoli per la modica cifra 70 milioni di euro. In queste ore gli azzurri hanno avuto, ripetutamente, contatti con il Wolverhampton per Kilman. L’offerta di Adl, però, non ha convinto la dirigenza dei Wolwes, che non farà sconti per il loro gioiellino.

Se non dovesse arrivare l’offerta giusta per Kilman, il Napoli punterà tutto sul difensore franco- spagnolo della Real Sociedad, Robin Le Normand. I partenopei cercheranno un accordo con gli spagnoli, ma qualora la trattativa non dovesse andare in porto, Aurelio De Laurentiis potrebbe fare All-in e pagare la clausola rescissoria di 60 milioni di euro.

