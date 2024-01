Il “nuovo” Napoli 5.2 di Mazzarri

Finalmente Napoli.

Vittoria larga e prestazione. Di contropiede. La Fiorentina gioca, il Napoli risponde ribattendo.

Napoli alla Mazzarri.

Questa volta il mister fa come crede. Per la prima volta sceglie di seguire il proprio modo. Il risultato gli da ragione.

Ben chiuso e pronto a far male. Si è visto un buon equilibrio. Reparti stretti.

Finalmente un risultato rotondo. Fiducia.

Semifinale di Supercoppa. Ora la vincente di Inter – Lazio.

Napoli, avanti, in finale. Vera ottima notizia in un periodo tanto avaro d’emozioni.

Napoli – Fiorentina 3-0. Simeone poi l’eroe di notte araba, Alessio Zerbin. Premio di migliore in campo. Doppietta in 10 minuti. Il primo da pochi centimetri col brivido, il secondo con un incrocio violento.

Proprio quel Zerbin pronto a partire e che invece Mazzarri vede in particolar modo.

Italiano in conferenza accetta la sconfitta e si complimenta con il nuovo Napoli.

“Non aspettavamo questo Napoli”.

Napoli 5.2.

Napoli di lotta in stile Mazzarri.

Raccolto poi preparato per far male.

Buona la prima. Prima finale di stagione, probabilmente la sola ed è una bella notizia.

Molto bella.

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati