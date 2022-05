Il nuovo ‘gioiellino’ del Napoli: Adam Hlozek

Nuove indiscrezioni in ottica calciomercato Napoli, arrivano direttamente dal giornalista Gianluca Vigliotti, il quale ha reso pubblico il nome di un nuovo calciatore che è riuscito a catturare l’attenzione del DS Giuntoli.

Nello specifico si parla del nuovo fenomeno europeo classe 2022, di Adam Hlozek .

L’attaccante dello Sparta Praga, si è messo in mostra per il suo ottimo rendimento, con 11 goal e 15 assit, sta diventando l’obbiettivo di mercato di molti club, Napoli compreso.

Va detto infatti che il suo cartellino per il momento ammonta a 19 milioni di euro. Una cifra ottima se si pensa che l’obbiettivo azzurro è quello di acquistare giovani e promettenti leve al minor prezzo.

Hlozek è un giocatore adatto ai nuovi requisiti richiesti da Giuntoli?

Analizzando il suo profilo, oltre che per la giovane età, sembrerebbe che anche a livello fisico sia in linea con gli standard di Aurelio De Laurentiis.

188 cm per 75 kg, gode di un ottima fisicità, elemento fondamentale per i nuovi giocatori in prospettiva rosa azzurra 2022-2023.

E’ un attaccante che gioca il ruolo di seconda punta ma che è facilmente adattabile al ruolo di ala sinistra, inoltre si tratta di un giocatore ambidestro il che significa che riesce a ‘gonfiare la rete’ con entrambi i piedi, prediligendo il tiro a giro.

Quali giocatori potrebbe ‘rimpiazzare’ Hlozek ?

Giocando da seconda punta, potrebbe conquistare un upgrade non solo entrando in un club di Serie A, ma sostituendo addirittura il ruolo dell’attuale capitano azzurro, Lorenzo Insigne.

Tuttavia è adattabile anche come ala sinistra, un ruolo che la rosa del prossimo anno ha di certo ‘sicura’ con Khvicha Kvaratskhelia e Alessio Zerbin cosa contraria per il lato destro che per il momento ha solo Lozano che non si sa se proseguirà la sua storia nel Napoli, Politano e Ounas.

Insomma un ‘gioiellino’ che a quanto sembra il Napoli di Spalletti non vuole lasciarsi scappare.

