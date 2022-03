Barzagli snobba il Napoli: “Per il titolo, Milan favorito”

L’ex difensore della Juventus e della Nazionale Campione del Mondo 2006, Andrea Barzagli, ha rilasciato un ‘intervista al quotidiano sportivo Corriere dello Sport, parlando del campionato italiano di Serie A, e di come sia avvincente la lotta per il titolo. Vi riportiamo alcuni stralci dell’ intervista rilasciata dal Campione del Mondo Barzagli al quotidiano sportivo Corriere dello Sport:

Qual è il motivo di questo risultato? “Nessuno ha costanza, la componente fondamentale per vincere – spiega Barzagli -. Milan e Napoli stanno facendo il massimo, Inter e Juve sono un pelino al di sotto delle aspettative”.

Con la ripresa dopo la sosta ci aspetta subito un big-match, quello tra Juve e Inter, gara più determinante per i nerazzurri: “un risultato negativo acuirebbe la crisi attuale, mentre un’affermazione la rilancerebbe alla grande” afferma Barzagli.

Milan e Napoli, invece, sono attesi rispettivamente dalla sfida con il Bologna e quella con l’Atalanta, quasi due match-point. Parlando di favorite per il titolo, l’ex Juve sceglie la squadra di Pioli: “Il Milan, ma ad agosto avrei detto l’Inter perché, nonostante le cessioni di Lukaku e Hakimi, aveva qualcosa in più rispetto alle altre. I rossoneri li vedevo in corsa per uno dei primi quattro posti, non per il primo. Mi sbagliavo”.

