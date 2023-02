Il Napoli “zittisce” Italia ed Europa!

l Napoli sta dettando legge in Italia e in Europa dall’inizio della stagione. Eppure, quando si parla dei successi dei partenopei, si mette spesso più in risalto l’inconsistenza degli avversari piuttosto dei meriti dei campani. Si pensi a quanto accaduto nel gruppo A di Champions League. Il Napoli ha dominato il girone, ma c’è chi spiegava i successi della compagine di Luciano Spalletti con le difficoltà palesate da squadre da “nobili decadute” come Liverpool e Ajax.

Stesso discorso per il campionato, “Il Napoli è primo, ma Milan, Juventus e Inter lo stanno aiutando”, il pensiero di chi, evidentemente, non ama troppo i partenopei. E invece non è esattamente così. Inter e Milan hanno rispettivamente 6 e 5 punti meno dello scorso anno. Se avessero fatto come nella passata stagione si sarebbero comunque trovate a distanze siderali dal Napoli. Il gol di Di Lorenzo, nato da una meravigliosa azione corale della squadra, nel match contro l’Eintracht è da mostrare in loop alle scuole calcio. Zittisce chi continua a sminuire il valore del Napoli. Rappresenta al meglio la qualità del gioco degli azzurri, un team che non si limita a vincere quasi sempre, ma lo fa nel modo più bello e spettacolare.

