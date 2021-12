Il Napoli vuole spostare gli equilibri dell’alta classifica a suo favore

Non si è ancora spento l’eco della vittoria di Milano che è già il tempo di tornare in campo, al Maradona arriva lo Spezia di Thiago Motta, una di quelle squadre scorbutiche che possono mettere in difficoltà l’undici di Spalletti.

Ma il risultato di San Siro porta con sé tante certezze, una di quelle vittorie che spostano gli equilibri in un campionato, sia in un caso che nell’altro. Nonostante le assenze il Napoli trova i tre punti, delle nuove soluzioni tattiche e soprattutto la garanzia che le cosiddette seconde linee, non sono così seconde, come fino ad oggi si credeva.

A Milano iniziarono i guai del Napoli e a Milano si chiude il cerchio, come se il tempo trascorso tra le sfide esterne con Inter e Milan, fosse servito per costruire un nuovo Napoli, fatto dagli Elmas, i Lobotka, i Juan Jesus, i Petagna e così via, che non avevamo messo nella giusta considerazione.

Tutti tranne Spalletti che a sempre creduto nella validità di tutta la rosa , ma che non vuole più parlare di Milan, come detto in conferenza stampa pre match, perché quello è già passato, il presente è già Spezia e una partita da non sbagliare, per non vanificare il lavoro del Meazza.

Enigma Coppa d’Africa

Un altro evento che potrebbe grandemente spostare gli equilibri nella stagione del Napoli, potrebbe arrivare a ridosso della partita, voci di corridoio danno per certo il rinvio della Coppa d’Africa. La situazione pandemica, soprattutto in Africa suggerirebbe, come anche sottolineato dal tecnico partenopeo di utilizzare il buon senso.

Il Covid intanto lascia fuori gioco Lorenzo Insigne, trovato positivo, lo rivedremo nel 2022, così come Victor Osimhen, per il quale è stata consegnata la maschera protettiva, per consentirgli di tornare in campo.

In attesa di notizie ufficiali, l’attualità dice Spezia, che lo scorso anno portò via i tre punti dal Maradona. Non c’è più Italiano sulla panchina dei liguri ma il più conservatore Motta. Dopo il pareggio con l’Empoli e il reintrego in rosa di N’zola, gli spezzini cercano punti salvezza e s’ipotizza un approccio molto chiuso, da parte della squadra dell’ex interista.

Stasera confermati gli undici della gara con l’Empoli, dunque, con Provedel tra i pali, difesa a tre con Amian, Erlic e Nikolau; Reca e Gyasi sugli esterni; centrocampo con Kiwior, Maggiore e Kovalenko. Un po’ polemico Nzola dopo la sostituzione di domenica, se non dovesse partire titolare pronto Strelec con Manaj confermato.

Le scelte di Spalletti

In casa azzurra fuori Insigne, ma torna Mario Rui, per il resto non dovrebbe cambiare molto rispetto all’undici di Milano, probabile Mertens dal primo giorno in luogo di Petagna. Al di là di chi scenderà in campo il mantra spallettiano vuole un undici col Vesuvio dentro, ognuno pronto a dare il fritto per il bene collettivo.

E il Napoli visto domenica sera lascia ben sperare, per dare continuità ai risultati e rispostare gli equilibri verso Castel Volturno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati