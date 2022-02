Il Napoli vuole riprendersi la vetta, nonostante le tante assenze

Si parte per la Sardegna, ancora una volta per una città di mare, dopo quella spagnola. Il Napoli fa visita al grande ex Mazzarri per una sfida quanto mai decisiva, in un momento in cui non ci si può più fermare.

Sono ancora vive le immagini di Salernitana-Milan, dove l’ultima della classe ha messo sotto la capolista, mostrando ancora una volta, qual’ora ce ne fosse bisogno, quanto il furore agonistico, a questo punto del campionato, possa livellare le differenze di valori.

Stesso identico discorso troveranno Spalletti e i suoi all’Unipol Domus, contro i rossoblu quanto mai disposti a dare l’anima, per raggiungere il traguardo salvezza.

I dubbi di Spalletti

Sarà un Napoli ancora in piena emergenza, perché alle già note assenze di Politano, Lozano e Lobotka si sono aggiunte quelle di Anguissa e Insigne. Un centrocampo, dunque, con gli uomini contati, dove si rivedrà titolare Diego Demme e con la grande opportunità per Ounas di partire dall’inizio, al posto del Capitano, e far vedere finalmente quel valore sul quale tutti, in primis Spalletti, credono fermamente.

Molti dubbi, invece, per Osimhen, che continua a svolgere lavoro personalizzato, l’ipotesi di un Petagna titolare prende sempre più consistenza, qualche incertezza anche per Fabian Ruiz, nel caso sarebbe pronto Mario Rui sulla linea mediana.

Le scelte di Mazzarri

Non se la passa certamente meglio il Cagliari. Fermo ai box Nahitan Nandez, il centrocampista uruguaiano non ha ancora recuperato dal fastidio al ginocchio destro e non sarà della partita. Al contrario, recuperato invece Pavoletti, che tornerà ad affiancare in attacco Joao Pedro.

Per il resto, Mazzarri conferma Cragno tra i pali, dietro alla classica difesa a tre con Altare, Goldaniga e uno tra Ceppitelli e Carboni. Centrocampo a cinque con Bellanova e Lykogiannis sugli esterni. In mezzo l’ex Grassi, Marin e Dalbert.

Il Cagliari, dopo l’exploit di Bergamo e il pareggio con l’Empoli, vuole proseguire la striscia positiva di risultati e dare ancora più consistenza alla sua classifica, che al momento la vede comunque al terz’ultimo posto.

Napoli che ora invece, nonostante le assenze e le fatiche di Coppa, deve dare l’affondo decisivo per un finale di stagione che ora non permette più passi falsi.

