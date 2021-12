Il Napoli vuole riprendere a correre, nonostante infortuni e decisioni avverse

Oggi sarà una partita importantissima per il Napoli. Sicuramente non decisiva per il suo destino. Nondimeno, dal valore intrinseco potenzialmente enorme, per tanti motivi.

Innanzitutto, dal punto di vista meramente numerico. Gli azzurri occupano in solitaria la vetta della classifica. E nonostante debbano fare i conti con una sequela impressionante di infortuni piccoli e grandi, tali da smembrare l’undici titolare, non intendono rinunciare al ruolo di lepre.

Dominante, a tratti ingiocabile

Del resto, nei primi settanta minuti contro il Sassuolo, la squadra di Spalletti ha dimostrato di essere talmente dominante, da apparire letteralmente ingiocabile per gli avversari. Una sensazione di superiorità, immalinconita poi dal risultato finale.

Ovviamente, il pessimismo latente che si respira all’ombra del Vesuvio, dopo il pareggio con i neroverdi, si fonda sulla incapacità di reagire all’emergenza palesata dal Napoli immediatamente dopo la giocata estemporanea di Scamacca, che ha invertito paurosamente il trend della gara.

Da quel momento in avanti, la squadra partenopea è progressivamente scomparsa dalla contesa, tentando di assecondare le variazioni tattiche apportate dalle sostituzioni di Spalletti.

Effettivamente, i cambi forzati hanno costretto gli azzurri ad assumere un atteggiamento tattico che prescinde dai princìpi di gioco espressi finora.

E’ innegabile, infatti, che l’unica strada percorribile dal Napoli per rendere in base alle sue altissime qualità sia quella di continuare a interpretare un calcio verticale. Dandogli una forma alternativa rispetto a quando c’era Osimhen.

Una opportunità, quindi, piuttosto che una diminutio, di determinate attraverso uno stile meno esuberante e diretto. Capaci di mettere al centro del progetto Mertens.

La proverbiale abilità nel ripiegare e legare i reparti di Ciro. Farsi trovare libero tra le linee, pronto ad orchestrare lo sviluppo dell’azione offensiva. Nonché di aprire spazi con i suoi movimenti, funzionali a svuotare il cono di luce centrale. Favorendo così il lavoro senza palla di Zielinski.

Atalanta, opportunità e non dramma

Ovviamente, l’Atalanta è l’avversario peggiore che potesse capitare. I sette punti recuperati nelle ultime quattro giornate alla capolista bastano a testimoniare lo stato di grazia che stanno vivendo gli orobici.

Spalletti pretende che la sua squadra si ritrovi, diversa eppure ancora competitiva. All’altezza delle aspettative ed in grado comunque di dare un avvertimento potentissimo a tutte le altre pretendenti alla vittoria del campionato.

In definitiva, questa sera e poi giovedì prossimo con il Licester, il Napoli vuole capire quali possono essere i veri obiettivi della stagione.

Consapevole che i problemi di formazione non dovranno essere vissuti alla stregua del dramma sportivo; piuttosto come una opportunità per inquadrare velocemente la solidità emotiva del gruppo, dopo un evento avverso.

