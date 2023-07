“Il Napoli vuole perfezionare il suo acquisto” Alfredo Pedulla’ conferma la notizia!

Il Napoli, fino a questo momento, se si esclude il ritorno di Pierluigi Gollini, non ha concluso affari in entrata, ma qualcosa si sta muovendo in casa azzurra. Ecco quanto scrive a tal riguardo il giornalista di SportItalia, Alfredo Pedullà, all’interno del suo sito ufficiale:

“Giovani Lo Celso e il Napoli, una rincorsa che è partita la scorsa estate (era luglio 2022) e che il Napoli vorrebbe perfezionare. Il profilo del Tottenham piace molto, la valutazione viene considerata alta”.

“Parliamo di 25 milioni per Lo Celso, più o meno la stessa valutazione che il Napoli dà a Piotr Zielinski. Quest’ultimo è un chiodo fisso di Maurizio Sarri, il polacco ha lasciato scivolare l’ultimo tentativo dell’Al Ahli e gli arabi gli hanno dato altre 48 ore di tempo. Altrimenti andranno su altre soluzioni. Zielinski ha aperto a Maurizio Sarri, da mesi, pur con la precauzione che serve all’interno di umori ballerini. Un altro nome per il centrocampo del Napoli è quello di Lucas Tousart”, ha aggiunto Pedullà.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati