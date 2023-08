Il Napoli vuole il brasiliano…offerti 25 milioni con il Flamengo beffato!

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis da campione d’Italia non ha ancora definito alcun colpo di calciomercato, essendosi concentrato in questa prima fase sui rinnovi dei protagonisti dei calciatori azzurri. L’unico tassello sfuggito agli azzurri dalla formazione di Luciano Spalletti è Kim Min-Jae, andato al Bayern Monaco con il pagamento della clausola rescissoria. Il Napoli è quindi alla ricerca del sostituto perfetto per il difensore centrale e sono stati presi in considerazione diversi profili.

In attesa della definizione di rinnovi e acquisti, però, il ds Meluso e il presidente De Laurentiis sono alla ricerca anche di un centrocampista, per sostituire Ndombele ed eventualmente Diego Demme, la cui partenza è sempre più probabile.

Napoli, offerti 25 milioni per il centrocampista

Secondo quanto riportato dal giornalista Vene Casagrande, corrispondente di SBT Rio, emittente televisiva brasiliana, il Napoli avrebbe puntato Marcus Wendel dello Zenit. Si tratta di un centrocampista classe ’97, ex Sporting Lisbona.

Il calciatore aveva quasi trovato l’accordo con il Flamengo, che aveva offerto 18 milioni, ma nelle ultime ore è arrivata l’offerta del club azzurro di ben 25 milioni. Questa offerta avrebbe mischiato le carte in tavola.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati